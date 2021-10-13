Рынок акций РФ к закрытию торгов отыграл большую часть дневных потерь вместе с нефтью

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию основных торгов в среду отыграл большую часть дневных потерь вместе с нефтью (Brent локально падала к $82,2 за баррель, а вечером отскочила выше $83), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы на фоне статистики об ускорении американской инфляции в сентябре, что повышает вероятность скорого сворачивания Федрезервом мер стимулирования.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4243,92 пункта (-0,5%, днем индекс падал в район 4190 пунктов), индекс РТС - 1855,11 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 72,07 рубля (+0,26 рубля).

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели", что административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску "Северного потока 2", пока не преодолены. Президент выразил уверенность, что запуск магистрали существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке.

По словам Путина, "Газпром" увеличивает поставки газа в Европу, в то время как США – главный критик и противник российских энергетических проектов – сокращают поставки. Также Путин отметил, что наращивать транзит российского газа через Украину опасно. По его словам, из-за износа ее газотранспортная система может "лопнуть совсем", и Европа останется совсем без этого канала поставок.

Подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,1%), "Татнефти" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2%), ВТБ (-1,8%), "Газпрома" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), "Роснефти" (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Мечела" (-1,1%), "Русала" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), расписки Ozon (-0,9%), акции "Интер РАО" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%).

ММК снизил продажи в III квартале на 16,8% ко II кварталу, до 2,76 млн тонн, сообщила компания.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за 9 месяцев) в размере 340 рублей на акцию, что совпало с ожиданиями. Реестр акционеров закроется 21 декабря, сообщила компания.

Обновили максимум расписки TCS Group (+3,3%, до 7590 рублей, максимум дня и новый пик - 7677,6 рубля) на корпоративных новостях, также выросли бумаги ПАО "Полюс" (+3,6%), "Ростелекома" (+1,2%), АФК "Система" (+0,7%), Сбербанка (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

С начала недели ГДР TCS Group были подогреты новостями, что Тинькофф банк был включен в список 13-ти системно значимых кредитных организаций Банка России. Это решение принято с учетом множества факторов, в числе которых - активный рост бизнеса Тинькофф, а также обширная клиентская база, сообщил ЦБ РФ.

По словам руководителя отдела управления акциями "Сбер Управление Активами" Евгения Линчика, рынок акций РФ завершил основные торги в среду снижением из-за некоторого ухудшения внешнего фона.

На локальном рынке в фокусе внимания оказались операционные результаты металлургических компаний. Результаты ММК можно назвать нейтральными: объем продаж товарной металлопродукции за 9 месяцев вырос на 16,5% (до 8,985 млн тонн), доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась на 7,3 процентного пункта (до 42%). Производство стали и чугуна выросло на 22,1% и 14,8% соответственно. Кроме того, компания увеличила в III квартале добычу коксующегося угля, что особенно важно в свете сильного роста цен на него.

Теперь инвесторы ожидают публикации протоколов FOMC, в преддверии которого американский рынок проседает, за исключением подросшего индекса Nasdaq за счет возвращения акций технологических компаний в число фаворитов на фоне опасений относительно растущей инфляции. Потребительские цены значительно выросли в сентябре, увеличивается вес инфляционного риска на фоне роста стоимости энергетических продуктов. На повестке дня у инвесторов теперь вопрос тайминга начала сворачивания Федрезервом программы количественного смягчения.

Ориентир по рублевому индексу МосБиржи на четверг – диапазон 4200-4260 пунктов, по долларовому РТС – 1820-1880 пунктов, считает Линчик.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, президент РФ Путин при ответе на вопрос о вероятности цены нефти в $100 за баррель допустил такую возможность, отметив, что резкий рост цен на нефть не в интересах России. По поводу цен на газ в Европе Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Если бы Россия смогла увеличить поставки в Европу, напряженность на еврорынке существенно бы снизилась, и это повлияло бы на цены.

В итоге, стало очевидно, что пока "Северный поток 2" не будет запущен, а предпосылок к скорому запуску не видит и президент РФ, не стоит ждать снижения цен на газ в Европе. Что долгосрочно выгодно "Газпрому", отмечает Тузов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, российские индексы в течение дня испытали резкое снижение, обновив минимумы текущей недели, просадка была вызвана нисходящим импульсом глобальных фондовых индикаторов и нефти.

В США вышли данные о небольшом ускорении инфляции в США в сентябре, что повышает вероятность более раннего и быстрого ужесточения монетарной политики ФРС. Однако ярко негативной реакции рынков не последовало.

В случае ухудшения внешних настроений ближайшие поддержки у индекса МосБиржи находятся в районе 4180 пунктов, у индекса РТС - в районе 1808 пунктов, полагает Бабин.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, цены на нефть просели на возможном возобновлении ядерных переговоров с Ираном. По сообщениям СМИ, переговоры могут начаться уже на этой неделе. Если после нескольких недель переговоров будет достигнут прогресс, переподписание договора США с Ираном, касающегося разработок в области ядерной энергии, может привести к падению цены на нефть марки Brent примерно до $70 за баррель.

Спад импульса роста на рынке нефти влечет за собой коррекцию на рынке акций РФ, индекс МосБиржи остается в консолидационном диапазоне 4200-4300 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ОПЕК в своем ежемесячном отчете в среду понизила прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году на 160 тыс. б/с, но также уменьшила прогноз увеличения предложения вне картеля на 300 тыс. б/с. Прогнозы по росту глобального спроса на нефть в следующем году были оставлены без изменений, как и по экономическому росту в 2021 и 2022 годах.

Сезон квартальных результатов начал банковский гигант JPMorgan Chase, чистая прибыль которого составила $3,74 на акцию против средних ожиданий в $3.

Индексы МосБиржи и РТС протестировали поддержки 4230 и 1850 пунктов соответственно, но завершили сессию отскоком выше этих отметок, что пока не дает сигналов на развитие нисходящей коррекции. В целом при улучшении внешнего фона рынок вполне будет готов возобновить рост, поскольку за последние два дня он снял краткосрочную перекупленность.

На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдались неоднозначные настроения. Позитивом для российских активов во второй половине дня стали попытки роста цен на нефть, в то время как на американских площадках сохранялась напряженность в условиях явного ускорения инфляции и рисков сворачивания стимулирующих мер. В четверг инвесторов ждут очередные фундаментальные сигналы с рынка нефти. Кроме того, участники будут отыгрывать протоколы заседания ФРС. На отечественных фондовых площадках все более интересными становятся бумаги золотодобытчиков, которые получат очередной импульс к росту при закреплении золота выше $1800 за унцию. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 4160-4310 пунктов, считает Кожухова.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, торги в Гонконге в среду были отменены из-за обрушившегося на регион тайфуна), улучшились настроения в Европе (индексы FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,2-0,8%), растут США (индекс S&P 500 прибавил 0,1%, Nasdaq вырос на 0,5%).

Объем китайского экспорта в сентябре увеличился на 28,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 21% (рост экспорта продолжается 15 месяцев подряд), объем импорта вырос на 17,6%, при прогнозах увеличения на 20%. Профицит торгового баланса КНР составил $66,76 млрд в сентябре по сравнению с $35,45 млрд за аналогичный период годом ранее, аналитики в среднем ожидали профицит на уровне $46,8 млрд.

В США потребительские цены в сентябре выросли на 5,4% в годовом выражении, тогда как ожидался подъем на 5,3%.

Нефть

Нефть вечером отыграл почти все дневные потери. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $83,32 за баррель (-0,1% и -0,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $80,62 за баррель (-0,02% и +0,1% накануне).

Беспокойство по поводу того, что скачок цен на уголь и газ в Китае, Индии и Европе усиливает инфляционное давление и может привести к замедлению экономического роста, а значит и к падению спроса на нефть, немного охладило "бычий" тренд на рынке.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги "Селигдара" (-5,7% и -4,2% "префы"), "Распадской" (-4,1%), АДР HeadHunter (-3,6%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,4%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-3,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,1%).

Лидерами роста выступили акции "Россети Ленэнерго" (+60,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+39,9% и +39,9% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+31,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+28,2%), "Саратовэнерго" (+21,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+19,1%), "Красноярскэнергосбыта" (+14,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+13,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 131,849 млрд рублей (из них 31,852 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,791 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,738 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").