РФ за половину октября увеличила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 1,1%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за 14 дней октября составила 1478,7 тысячи тонн/сутки, что на 15,7 тысячи т больше, чем в сентябре (на 1,1% больше), свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

В августе добыча конденсата в России была сильно снижена, так как почти весь месяц не работал завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2", а также одна из линий завода "Ямал СПГ". Кроме того, 5 августа на Уренгойском заводе по стабилизации конденсата "Газпрома" произошел пожар. По статистике, среднесуточное производство конденсата в августе в России составило 80 тысяч тонн по сравнению с 105 тысячами т в июне и 99 тысячами т в июле. В частности, добыча конденсата "Газпромом" снизилась в два раза - до 20 тысяч т в сутки.

Нефтяные компании в первые недели октября увеличили среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 1% - до 1173,5 тысячи т.

Так, "Роснефть" за отчетный период увеличила добычу нефти с конденсатом на 0,6%, "ЛУКОЙЛ" и "Сургутнефтегаз" - на 1,4%, "Газпром нефть" - на 0,4%, "Славнефть" - на 4,4%, "Башнефть" - на 4,9%.

Неизменной осталась добыча "Татнефти" и ННК. Добыча "Русснефти" снизилась на 0,6%.

"НОВАТЭК" снизил производство нефти и конденсата на 1,3%.

Увеличили производство нефти с конденсатом и операторы СРП (на 2,8%): производство "Сахалин-2" (оператор Sakhalin Energy) выросло на 20,9%, "Сахалин-1" (оператор ExxonMobil) - на 0,4%, "Зарубежнефть-добыча Харьяга" снизила производство на 18,4%.

"Прочие недропользователи", где "зашита" добыча "Газпрома", увеличили производство нефти с конденсатом на 2,8 тысячи т (или 1,2%) - до 238 тысяч т. "Газпром" рассчитывал с сентября восстановить производство конденсата.

По условиям сделки ОПЕК+, Россия в октябре может нарастить добычу на 100 тысяч б/с (примерно 1%) нефти (конденсат в сделке не учитывается) - примерно до 9,8 млн б/с.

Таким образом, если принять, что в октябре производство конденсата было на уровне 100 тысяч т в сутки, среднесуточная добыча только нефти составила 1361 тысячу т, что с коэффициентом баррелизации в 7,22 (меняется в зависимости от сортов нефти в корзине) составляет 9,83 млн б/с, то есть сделка выполнена примерно на 90%.