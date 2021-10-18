Нефть Brent подешевела до $84,7 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению в понедельник после уверенного подъема ранее в ходе торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 составляет $84,7 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,44 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

При этом за минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI - с августа 2004 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market.

На рынке сохраняется недостаточное предложение на фоне усилившегося спроса из-за восстановления экономик после пандемии COVID-19 и перехода энергокомпаний с газа и угля на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

При этом аналитики из OANDA полагают, что прогнозируемая холодная зима усугубит энергетический кризис.

Высокая активность торгов на рынке опционов на нефть позволяет предположить, что ралли цен на энергоносители, начавшееся в текущем году, еще далеко от завершения, пишет агентство Bloomberg.

Трейдеры ожидают, что цены на WTI поднимутся выше $100 за баррель с недавно достигнутых $82 за баррель уже в декабре. С начала текущего месяца WTI подорожала на 10%, а с начала года - на 70%, однако не достигала отметки в $100 за баррель с обвала цен в 2014 году.

Между тем прогнозы в отношении цены на нефть сорта Brent еще более оптимистичны. Некоторые трейдеры ожидают, что она достигнет рекордных $200 за баррель к декабрю 2022 года, согласно данным QuikStrike.