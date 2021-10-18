Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Нефть Brent подешевела до $84,7 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению в понедельник после уверенного подъема ранее в ходе торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 составляет $84,7 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,44 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

ЭкономикаBrent подорожала до $85,75 за баррельЧитать подробнее

При этом за минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI - с августа 2004 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market.

На рынке сохраняется недостаточное предложение на фоне усилившегося спроса из-за восстановления экономик после пандемии COVID-19 и перехода энергокомпаний с газа и угля на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

При этом аналитики из OANDA полагают, что прогнозируемая холодная зима усугубит энергетический кризис.

Высокая активность торгов на рынке опционов на нефть позволяет предположить, что ралли цен на энергоносители, начавшееся в текущем году, еще далеко от завершения, пишет агентство Bloomberg.

Трейдеры ожидают, что цены на WTI поднимутся выше $100 за баррель с недавно достигнутых $82 за баррель уже в декабре. С начала текущего месяца WTI подорожала на 10%, а с начала года - на 70%, однако не достигала отметки в $100 за баррель с обвала цен в 2014 году.

Между тем прогнозы в отношении цены на нефть сорта Brent еще более оптимистичны. Некоторые трейдеры ожидают, что она достигнет рекордных $200 за баррель к декабрю 2022 года, согласно данным QuikStrike.

нефть

Новости по теме

Новости

Создатель ракет для С-300 Светлов скончался на 87-м году жизни

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Вырос спрос на авиадоставку грузов из Китая на фоне заторов в портах

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

Unilever продал KDV бренды соусов Calve и "Балтимор"

Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом и готова к работе

Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом и готова к работе

Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до минимальных за год 4,9%

Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до минимальных за год 4,9%

Европа переключилась на отбор запасов газа из хранилищ

Европа переключилась на отбор запасов газа из хранилищ

Новак заявил, что ввод "Северного потока 2" может помочь стабилизации рынка

Новак предупредил Европу о возможном повторении энергокризиса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });