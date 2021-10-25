Минфин предложил проверять квалификацию инвесторов тестами

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Минфине предложили признавать инвестора квалифицированным, оценивая его знания о финансовых инструментах, а не по сумме денег на его счете.

Имущественный ценз в 6 млн рублей для признания гражданина "квалом" может быть и ниже, но нужно вводить тестирование для категоризации инвесторов, сказал на онлайн-конференции НАУФОР и "Московской биржи" "Структурные продукты" директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

"Давайте будем честны, человек, который имеет 6 млн рублей, - это еще не значит, что он знает все про инвестиции. Вы наверняка встречали людей, у которых 6 млрд рублей, но они не особо понимают, куда они инвестируют, - сказал он. - Поэтому тут нужно, наверное, исходить из каких-то других принципов, не только из того, сколько у них есть активов или денег на счете. Нужно исходить из принципа, действительно ли они понимают, во что они собираются инвестировать. И, скорее всего, нужно какое-то тестирование для прохождения квалификации. А с точки зрения суммы денег - она может быть и ниже".

Участники рынка и регуляторы не впервые поднимают вопрос о необходимости изменения системы категоризации инвесторов. Представители Банка России заявляли, что ЦБ намерен вернуться к этому обсуждению после вступления в силу очередных поправок о категоризации инвесторов в апреле 2022 года, однако пока не планирует пересматривать имущественный ценз в 6 млн рублей для получения статуса квалифицированного инвестора.

Сейчас по закону, для признания гражданина квалифицированным инвестором он должен отвечать хотя бы одному из требований: размер его имущества должен составлять не менее 6 млн рублей в виде ценных бумаг, производных инструментов, средств на счетах или на депозитах; он должен иметь профильный опыт работы в финансовой организации или высшее экономическое образование и сертификаты; заключать сделки не реже одного раза в месяц и ежеквартально совершать не менее 10 сделок на общую сумму от 6 млн рублей. Получив статус квалифицированного инвестора, гражданин получает доступ ко всем финансовым инструментам и продуктам на рынке.

В апреле 2022 года вступят в силу новые требования к признанию гражданина квалифицированным инвестором. Так, сейчас для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно, чтобы оно имело установленный нормативными актами Банка России опыт работы в российской или иностранной организации, которые совершали сделки с ценными бумагами или заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. С апреля будет учитываться опыт, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.

Второе изменение будет касаться квалификационного аттестата. Сейчас для признания физического лица квалифицированным инвестором гражданин может иметь установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат. Через год вместо квалификационного аттестата будет указано, что необходима квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная свидетельством о квалификации, выданным в соответствии законом "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов. Перечень таких аттестатов определяет ЦБ.