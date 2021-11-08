"СовЭкон" снизил прогноз годового экспорта пшеницы до 34 млн тонн

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "СовЭкон" снова раз снизил прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сельхозгоду (с июля 2021 года по июнь 2022 года), до 34 млн тонн. Предыдущий прогноз компании был на 0,3 млн тонн выше. "СовЭкон" объяснил, что снизил ожидания по урожаю и учел вялые темпы экспорта.

Прогноз по общему экспорту зерна и зернобобовых теперь составляет 43,8 млн тонн (на 0,6 млн тонн меньше предыдущего).

"СовЭкон" снизил прогноз урожая пшеницы на 0,1 млн тонн, до 75,5 млн тонн, общий прогноз урожая зерна - на 0,7 млн тонн, до 119,4 млн тонн.

В конце октября Минсельхоз России снизил свой общий прогноз по зерну со 127,4 млн тонн до "выше 123 млн тонн". Минсельхоз США оценивает новый урожай пшеницы в России в 72,5 млн тонн (за исключением Крыма, который, по оценке "СовЭкона", произведет около 0,9 млн тонн пшеницы), экспорт - в 35 млн тонн.

В "СовЭконе" напомнили, что экспорт пшеницы из России начался в этом сезоне средними темпами, а в октябре начал быстро замедляться. По оценкам "СовЭкона", в октябре он составил всего 3,2 млн тонн (на 30% ниже в годовом выражении), что является самым низким объемом за пять лет. Экспорт в июле-октябре 2021 года оценивается в 15,6 млн тонн (минус 7%).