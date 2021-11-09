Минсельхоз США повысил прогноз по урожаю и экспорту российской пшеницы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в ноябрьском обзоре повысил прогноз по сбору и экспорту российской пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2021 года - июнь 2022 года). Прогноз по урожаю повышен с прежних 72,5 млн тонн пшеницы до 74,5 млн тонн. Прогноз по экспорту пшеницы увеличен с 35 млн до 36 млн тонн.

Прогноз по экспорту пшеницы для ближайшего российского конкурента - ЕС - также повышен на 1 млн тонн, до 36,5 млн тонн.

Оценка переходящих запасов пшеницы в России выросла до 9,98 млн тонн с 9,48 млн тонн в октябрьском прогнозе.

Прогноз сбора фуражного зерна в России снижен до 38,4 млн тонн с 38,7 млн тонн в октябре. Прогноз экспорта этого зерна не изменился и составляет 9,18 млн тонн. На прежнем уроне осталась и оценка переходящих запасов - 1,25 млн тонн.

На октябрьском уровне остались и оценки рынка кукурузы: сбор - 15 млн тонн, экспорт - 4,5 млн тонн, переходящие запасы - 0,39 млн тонн.

По ноябрьскому прогнозу Минсельхоза США, мировой сбор пшеницы в этом году составит 775,28 млн тонн (775,87 млн тонн по оценке в октябре), фуражного зерна - 1 млрд 499,01 млн тонн (1 млрд 493,96 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 204,62 млн тонн (1 млрд 198,22 млн тонн).

По оценке Минсельхоза РФ, сбор зерна и зернобобовых культур в этом году составит 123,8 млн тонн.