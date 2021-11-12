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"АвтоВАЗ" 15 и 16 ноября остановит сборку Lada Granta

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" после приостановки 12 ноября трех производственных линий на заводе в Тольятти приостановит сборку Lada Granta на линии N5 15 и 16 ноября из-за отсутствия комплектующих, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он сослался на приказ от 12 ноября.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" "Интерфаксу" не прокомментировали планы производственной деятельности на предстоящей неделе, отметив лишь, что она должна быть "благоприятнее текущей".

На текущей неделе сборка велась 8-11 ноября для Lada Largus и X-ray, Renault Sandero и Logan, а 9-10 ноября - для Lada Niva Legend. Для сборки Lada Granta вся неделя была нерабочей.

"АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита деталей.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ Lada Granta Тольятти

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