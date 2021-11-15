Губернатор Камчатки заявил, что проблема с доставкой грузов будет решена до конца ноября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Проблема с доставкой грузов на Камчатку морем из порта Владивосток будет решена до конца ноября, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Сейчас, в общем, вопрос уже решается. Жизнеобеспечивающих грузов, застрявших во Владивостоке, нет. На данный момент все поставки ритмичные. Остаются некоторые сложности со строительными материалами и цементом, но до конца ноября они тоже будут решены", - сказал Солодов в ходе прямого эфира на своей странице в Инстаграм.

По его словам, в Приморье выделены достаточные причальные мощности, чтобы все грузы отправлялись на Камчатку без задержек.

На прошлой неделе министр транспорта РФ Виталий Савельев доложил президенту Владимиру Путину, что нарекания вызывает работа стивидорных компаний в портах приёмки грузов Камчатки, Магадана и Сахалина, которые не обеспечивают оперативную обработку поступающих грузов. В морских портах Приморского края под перевозки каботажного груза выделены отдельные причалы, складские площадки и грузовые средства.

По расчётам Минтранса, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены до конца ноября.