Книга заявок на IPO "СПБ биржи" была переподписана более чем в 5 раз

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Книга заявок инвесторов в рамках первичного размещения акций "СПБ биржи" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") была переподписана более чем в пять раз, заявил РБК гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов. 19 ноября торги акциями компании начались на "СПБ бирже" и на "Мосбирже".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки, переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, причем спрос розничных инвесторов превысил $500 млн.

Первая сделка с акциями компании на "СПБ бирже" была заключена по цене $12,01. За первые минуты торгов акции взлетели до $13,5. По состоянию на 11:05 мск цена одной акции составляла уже $12,28. Объем торгов - $15,2 млн.

"СПБ биржа" 18 ноября сообщила, что в рамках IPO разместила 15 217 392 обыкновенные акции, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала. Цена размещения установлена в $11,5 за одну акцию. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5. Стоимость компании исходя из цены размещения - $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money).

"СПБ биржа" - организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.