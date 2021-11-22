"Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу "Роснано"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности АО "Роснано". Это означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, говорится в сообщении агентства.

Пока рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

Установление статуса "под наблюдением" обусловлено публикацией компанией в пятницу вечером сообщения о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок", отмечает "Эксперт РА".

"Агентство будет наблюдать за ходом развития событий и планирует оценить влияние потенциального изменения стратегии деятельности на финансовое состояние компании, формат и состояние связей с государством, перспективы получения государственной поддержки в случае необходимости, а также на процесс интеграции компании в рамках перехода компании под управление ВЭБ.РФ", - сказано в сообщении агентства.

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