Суд отклонил жалобу "Траста" по иску компании Мамута о "ковидной" реструктуризации в банке

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 7 июля удовлетворил жалобу компании "Вандеркинд" (подконтрольна Александру Мамуту, развивает по франшизе сеть магазинов детских игрушек Hamleys), требующей от банка "Траст" реструктурировать задолженность на 2,6 млрд рублей.

Суд отклонил кассацию банка "Траст", свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

"Вандеркинд" в феврале 2021 года подал в суд иск о принудительной реструктуризации задолженности перед "Трастом". Компания требовала перенести обязательный платеж на два года - до 31 декабря 2022 года, отменить действующую процентную ставку и пени на период пандемии (далее установить сниженную процентную ставку), перенести все процентные платежи на дату погашения задолженности - 31 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Москвы отказал компании в иске, однако 7 июля Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял по делу новый судебный акт.

"Данным актом судебная система продолжает создавать опасные прецеденты для всего банковского рынка. В обоснование искового заявления об изменении кредитных обязательств АО "Вандеркинд" указывает на возникшую в результате пандемии невозможность исполнения кредитных обязательств. При этом суд оставил без внимания то, что истец уже в 2017-2019 годах не имел возможности погашать кредит, в связи с чем банк непрофильных активов "Траст" при наступлении сроков платежа был вынужден пролонгировать сроки возврата траншей, изменять в меньшую сторону размер подлежащих уплате процентов за пользование кредитом, пролонгировать срок уплаты процентов и комиссий", - прокомментировали решение суда в банке непрофильных активов.

"Траст" указывает, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, позволяющие изменить условия кредитного договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса (ГК) РФ (позволяет корректировать условия договоров в случае существенного изменения обстоятельств, которое контрагенты не могли предусмотреть).

Представленные АО "Вандеркинд" данные бухгалтерской отчетности свидетельствуют, что его финансовые показатели за 2020 год практически совпадают с показателями за 2018-2019 гг., когда ограничительные меры не вводились. Таким образом, неплатежеспособность заемщика никак не связана с пандемией, отмечает банк.

"Банк полагает, что вынесенный судебный акт является необоснованным и принятым в нарушение законодательства. Формирование аналогичной судебной практики влечет системные риски как для банковской системы, так и для экономики в целом, поскольку позволяет недобросовестным заемщикам, прикрываясь пандемией, уклоняться от исполнения кредитных обязательств", - заявили в "Трасте".

Банк после апелляции заявил, что будет оспаривать это решение в высших инстанциях.

АО "Вандеркинд" - структура Ideas4retail, которая владеет эксклюзивными правами на развитие британской сети магазинов детских товаров Hamleys в РФ. По итогам 2020 года выручка компании сократилась на четверть, составив 635 млн рублей, чистый убыток по РСБУ вырос до 110,5 млн рублей со 107,7 млн рублей за 2019 год.

Пандемия коронавирусной инфекции и ограничительные меры в 2020 году нанесли серьезный удар по многим отраслям экономики. Перед значительной частью бизнесов встал вопрос выживания из-за драматически упавших оборотов. Многие заемщики стали договариваться с банками о пересмотре условий кредитования, но не всем удавалось добиться компромисса. В результате у "Траста" возникли судебные споры с заемщиками из числа владельцев торговой недвижимости и киноиндустрии. Первых не устраивали условия кредитной организации, банк - их предложения.

При этом нескольким компаниям удалось в суде отстоять свою позицию и добиться выгодных для них графиков платежей по долгу со ссылкой на негативные последствия пандемийных ограничений для их бизнеса и статью 451 ГК. Первопроходцами ее применения в "постковидной" экономической реальности стали ООО "ТРК-Красногорск" (владеет ТРЦ "Июнь" в подмосковном Красногорске) и "Синема парк", кредитующиеся в "Трасте".

В начале июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил один из четырех исков, поданных в январе 2021 года к "Трасту" "Синема парком" и A&NN Investments Limited Мамута. Они требуют изменения условий кредитов, выданных в 2017 году. Сейчас общий долг компаний бизнесмена перед госбанком составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес, сообщал ранее "Траст". Обязательства A&NN и "Синема парка", по его информации, оцениваются в 19 млрд рублей и не обслуживаются с начала локдауна - марта 2020 года.

Представители банковского сообщества в преддверии дальнейших разбирательств демонстрируют поддержку "Трасту". Такие решения судов "принуждают кредитную организацию к изменению кредитного договора на условиях заемщика, по сути делая кредитный договор кабальной сделкой для кредитной организации", говорилось в заявлении Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия").

"Следствием такой разбалансировки будет необходимость для банков предусматривать подобные риски в стоимости заемных средств, что неминуемо вызовет к жизни порочный цикл: рост процентной ставки - односторонний пересмотр условий кредитных договоров - рост процентной ставки", - указывала ассоциация.