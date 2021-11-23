Нефть Brent подорожала до $81,54 за баррель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут в ходе вечерних торгов во вторник после снижения накануне.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 по московскому времени подорожали на $1,84 (на 2,31%) - до $81,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на январь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени прибавили $1,36 (1,77%) - до $78,11 за баррель.

Президент США Джо Байден издал распоряжение министерству энергетики страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) с целью понизить цены для американцев и обеспечить поставки нефти в мире. Из общего объема, предназначенного для продажи, 32 млн баррелей будут высвобождены из SPR с использованием механизма обмена в течение нескольких следующих месяцев, оставшиеся 18 млн баррелей будут проданы в ускоренном режиме в рамках ранее принятого решения.

Нефть из SPR попадет на рынок не раньше середины - конца декабря, сообщили представители администрации президента США репортерам. Они отметили также, что администрация готова принять дальнейшие шаги для сдерживания роста цен. Какие конкретно это могут быть шаги, не уточняется.

Решение о задействовании SPR было принято в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией, подчеркивается в документе.

"Сегодняшний день знаменует собой официальное появление "анти-ОПЕК+" - группы ведущих стран-потребителей нефти, которые пытаются контролировать динамику предложения путем нетрадиционного и беспрецедентного высвобождения стратегических запасов нефти" - написала в комментарии старший аналитик по сырьевым рынкам Rystad Energy Луиза Диксон.

"Поддержка со стороны предложения предназначена для подавления цен на нефть и удержания темпов постпандемийного восстановления, особенно на фоне растущего инфляционного давления", - добавила она.

Однако управляющий директор в CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management Ребекка Бабин полагает, что решение о продаже нефти из резервов было хорошо освещено и поэтому уже было учтено рынком.