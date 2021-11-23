Рубль продолжил слабеть к доллару и евро, несмотря на дорожающую нефть

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже во вторник вечером; несмотря на развернувшуюся вверх нефть, рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине, так как находится под влиянием санкционных рисков.

Курс доллара США составил 75,02 руб. в 19:00, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,5 руб., подорожав на 64,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 40,02 копейки - до 79,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает снижаться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне обострения санкционной темы и геополитических рисков вокруг России, даже несмотря на развернувшуюся вверх нефть. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Госдеп, власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно.

В сообщении отмечается, что речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin. Еще одно судно, Blue Ship, отмечено Госдепом в числе участвующих в работе над "Северным потоком 2". При этом против него санкции не вводятся, так как оно принадлежит структуре, имеющей отношение к властям Германии.

Такие шаги, как отмечает Bloomberg, вряд ли изменят мнение тех конгрессменов, которые считают, что администрация США недостаточно жестко борется против реализации "Северного потока 2".

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания Россией сил вблизи украинской границы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, помощь может включать отправку в Украину противотанковых ракет Javelin, а также минометов. Среди прочего рассматривается отправка переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер".

Кроме того, как сообщается, Пентагон настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолеты МИ-17, было отправлено Украине.

Трейдеры продолжают оценивать новость о выдвижении президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, пытаясь понять, какими будут последствия такого решения для денежно-кредитной политики.

При этом активность торгов на американском рынке снижается с приближением Дня благодарения в США. Рынки не будут работать в четверг из-за праздника и вновь откроются в пятницу.

Нефть неожиданно перешла к росту после решения Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Байден во вторник издал это распоряжение министерству энергетики США с целью понизить цены для американцев и обеспечить поставки нефти в мире, говорится в сообщении Белого дома.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 2,42% - до $81,63 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 1,88% - до $78,19 за баррель.

При этом решение о задействовании стратегического резерва страны было принято в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией.

Генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джозеф МакМонигл в понедельник заявил, что страны ОПЕК+ будут придерживаться своих текущих планов по наращиванию добычи нефти, но не исключено, что эти планы поменяются в случае непредвиденных факторов, таких как высвобождение стратегических резервов или новых карантинов из-за пандемии.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, большую часть вторника курс пары "доллар-рубль" не показывал ярко выраженной динамики и торговался в диапазоне 74,55-75,05 руб. за доллар.

"Рубль продолжает находиться под давлением геополитических новостей, негатива всем валютам EM добавляет и ситуация с турецкой лирой, которая сегодня в моменте слабела почти на 20%. Тем не менее определенную поддержку рублю оказывает рост нефтяных цен после объявления о начале продажи нефтяных резервов США и рядом стран. Вероятно, инвесторы опасались более высоких объемов дополнительного предложения нефти, и сегодняшний анонс интервенций помог нефтяным котировкам вернуться к росту. Сегодня в полдень в ЕС были опубликованы ноябрьские индексы деловой активности от Markit. И производственный показатель, и индекс для сферы услуг неожиданно перешли к росту. В то же время составляющие индексов свидетельствовали о рекордном росте как издержек, так и отпускных цен. В результате неожиданный рост индексов PMI в ЕС не вызвал особого позитива у инвесторов. В целом пока для рубля определяющей является, скорее, ситуация с геополитическим фоном, который вряд ли ощутимо улучшится в ближайшее время. В результате в среду курс пары "доллар-рубль" может вновь превысить уровень в 75 руб., но его дальнейший рост будет ограничивать фактор налогового периода", - подчеркнул Григорьев.

Банк России во вторник, 23 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 240 млрд рублей (при лимите 1 трлн 240 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 ноября, банки разместили 1 трлн 228,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 440 млрд рублей и спросе 1 трлн 228,4 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,46% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 ноября на 1,3821 рубля, до 74,8327 руб., и увеличил курс евро на 1,4003 рубля, до 84,1718 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 83,5 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,8967 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 59,82 копейки и составил 74,9335 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 849,042 млн, из которых $965,92 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 883,122 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 98,43 копейки, до 84,2773 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 51,88 копейки и составил 84,2991 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR632,455 млн, из которых EUR176,155 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR456,3 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,58% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,8% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 8,03% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 6 б.п. - до 8,57% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 8 б.п. - до 8,73% годовых.