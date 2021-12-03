Глава ФРБ Сент-Луиса предложил ускорить сворачивание программы ФРС по выкупу активов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу.

ВВП страны уже превысил допандемический пик и, как ожидается, продолжит уверенный рост, в то время как "многие индикаторы указывают на очень жесткую ситуацию на рынке труда" при значительном ускорении темпов роста потребительских цен в течение 2021 года, сказал он.

Баллард не входит в число голосующих членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС в этом году, но получит это право в 2022 году.

Глава ФРБ Сент-Луиса сказал, что "FOMC на предстоящих заседаниях, возможно, пожелает рассмотреть возможность более быстрого сворачивания" программы выкупа активов.

На прошедшем в начале ноября заседании Федрезерв принял решение уменьшить объем выкупа активов, составлявший $120 млрд в месяц, на $15 млрд и продолжить сокращение программы такими же темпами в декабре.

Баллард также сказал, что с появлением нового штамма коронавируса "еще слишком рано давать оценку его воздействия на ситуацию в области общественного здравоохранения или на экономику США".