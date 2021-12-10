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Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок

Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок
Фото: Hollie Adams/Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Руководство лондонского аэропорта Хитроу сообщило, что бизнес-клиенты компании начали массово отменять деловые поездки из опасений, что будут введены новые ограничения по коронавирусу и сотрудники с положительными тестами могут застрять за границей.

В связи с этим компания не ждет возвращения объема международных авиаперевозок к уровням 2019 года в течение нескольких лет, до тех пор, пока не будут отменены все ковид-ограничения и обязательное тестирование и не исчезнет риск введения новых карантинов.

Руководство аэропорта призвало власти отменить ограничения "так скоро, когда это станет безопасным", и позволить гражданам Великобритании, прибывающим из стран, которые входят в "красный список", самоизолироваться дома и встретить Рождество на родине.

Руководство Хитроу ждет слабого начала 2022 года. Общий объем перевезенных пассажиров к концу года составит около 45 млн человек, что превышает 50% от допандемийного уровня.

Прогноз аэропорта примерно соответствует ожиданиям Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА), которая прогнозирует, что количество перевезенных пассажиров в мире в 2022 году составит около 60% от уровней 2019 года.

Из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" британское правительство недавно снова ужесточило ковид-ограничения. Гражданам рекомендовали работать из дома с 13 декабря, в общественных местах снова ввели масочный режим, а для ночных клубов и массовых мероприятий ввели ковид-пропуска.

Хроника 09 января 2020 года – 10 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
IАТА Хитроу Великобритания коронавирус

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