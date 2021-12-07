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Глава Saudi Aramco призвал не спешить с непродуманными планами энергоперехода

Прекращение всех новых инвестиций в нефть и газ может привести к хаосу, предупредил он

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Главу нефтегазовой компании Saudi Aramco Амина Нассера беспокоит выдвижение нереалистичных и непродуманных планов по энергопереходу, он опасается, что это может привести к хаосу. Он выступил с таким заявлением на Мировом энергетическом конгрессе (WPC), его слова приводит пресс-служба Saudi Aramco.

"Несколько в высшей степени нереалистичных сценариев и предположений относительно будущего энергетики затуманивают картину. Например, все чаще предполагается, что весь мир может работать на альтернативных источниках энергии, а огромная глобальная энергетическая система может быть полностью преобразована практически в мгновение ока. Или что инвестиции, требующие примерно $115 трлн, будут сделаны менее чем за 30 лет. Больше всего беспокоит предположение о наличии правильной стратегии перехода", - сказал Нассер.

"Это глубоко ошибочно", - убежден он.

"Императивам энергетической безопасности, экономического развития и доступности не уделяется должного внимания. Пока они не появятся, и пока не будут устранены явные пробелы в стратегии перехода, хаос будет только усиливаться. Таким образом, новая срочная задача для нашей отрасли состоит в том, чтобы наметить курс, который будет продолжать реалистично удовлетворять растущие мировые потребности в энергии - надежно, по доступной цене и устойчиво", - сказал он, подчеркнув, что речь идет не об изменении климатических целей.

Он напомнил, что больше 99% мирового автопарка являются традиционным и альтернативные источники энергии не готовы выдерживать эту существенную нагрузку.

"Несмотря на проделанную большую работу, по-настоящему жизнеспособных альтернатив обычным видам топлива в авиации, судоходстве и даже грузовых перевозках пока нет. Когда дело доходит до нефтехимического сырья и смазочных материалов, даже самые агрессивные планы перехода по-прежнему предлагают мало альтернатив. И совокупная доля солнечной и ветровой энергии в мировой структуре первичной энергии по-прежнему составляет менее 2%", - сказал топ-менеджер.

"Мы приветствуем развитие ВИЭ (возобновляемые источники энергии - ИФ), но их масштабное развертывание по всему миру займет намного больше времени, чем предполагалось", - подчеркнул он, отметив, что из-за нарастания давления на ископаемые виды топлива инвестиции в нефть и газ с 2014-го по 2020 годы упали на 50% - до $300 млрд, в результате на фоне стабильного роста спроса на нефть поставки начали отставать.

Нассер также заметил, что развивающийся мир, где живет бОльшая часть человечества, не будет переходить на альтернативные источники энергии с той же скоростью, что и развитый, и существенная часть населения до сих пор не имеет доступа к электричеству. "Таким образом, доступность - реальная проблема, и универсальная стратегия не решит проблему при многоскоростном переходе с несколькими источниками", - подчеркнул он.

Кроме того, поскольку нефть и газ будут необходимы в ближайшие десятилетия, ускорение сокращения связанных с ними выбросов является стратегической и неотложной необходимостью для достижения климатических целей, считает Нассер.

"У нас есть возможности, такие как производство продуктов с низким содержанием углерода, например "голубого" водорода и аммиака; разработка более эффективных двигателей внутреннего сгорания с низким уровнем выбросов; использование негорючих масел; применение нефти не для сжигания, а с целью производства неметаллических материалов для строительства, в том числе жилищного, и для автомобилестроения; превращение циркулярной углеродной экономики, одобренной мировыми лидерами G20 в прошлом году, в реальность", - добавил он.

"Есть еще одна вещь, о которой больше нельзя молчать. Большинство ключевых заинтересованных сторон согласны с этими реалиями настолько же, насколько они верят в решение проблемы изменения климата. Мы знаем это, потому что они говорят об этом наедине, - заявил Нассер и продолжил: - Они тоже должны сказать это публично. Я понимаю их дилемму. Некоторым будет сложно публично признать, что нефть и газ будут играть важную и значительную роль в переходный период и в последующий период".

Признать эту реальность, считает он, "будет намного проще, чем бороться с отсутствием энергетической безопасности, безудержной инфляцией и социальными беспорядками, если цены станут недопустимо высокими и обязательства стран по нулевому нулевому показателю могут начать рушиться".

"У меня нет ответов на все, ни у кого нет. Но я знаю, что прекращение всех новых инвестиций в нефть и газ не входит в их число. Я знаю, что мир будет успешным только в том случае, если будет внедрена стабильная, практичная и всеобъемлющая стратегия", - подчеркнул Нассер.

"Я знаю, что нам срочно необходим процесс подлинно глобального взаимодействия, которое включало бы эти упрямые факты в обсуждения, и все заинтересованные стороны играли бы свою роль", - заявил также глава Saudi Aramco.

Saudi Aramco Саудовская Аравия

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