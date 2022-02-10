Белоруссия в 2021 году экспортировала продукции на рекордные $6,5 млрд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия в 2021 году экспортировала продукции на $6,5 млрд, эта сумма является рекордной для республики, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики Алексей Богданов.

"Итоги прошлого года: 6,5 миллиарда валютной выручки - это абсолютный рекорд для нашей страны", - рассказал Богданов в эфире телеканала ОНТ.

Министр отметил, что за последние шесть лет экспорт белорусского продовольствия увеличился на 44%, в том числе за счет его географической диверсификации.

"Мы научились не складывать яйца в одну корзину, по старой пословице", - сообщил Богданов.

По его словам, Белоруссия поставляет свою продукцию в 116 государств, что также стало рекордным показателем. Ранее экспорт белорусского продовольствия осуществлялся в 82 страны, уточнил министр.