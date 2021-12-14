От "Роснано" получены средства для выплаты по облигациям без госгарантии на 185 млн руб.

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по 2-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002Р-05 объемом 185,13 млн рублей, сообщается на сайте НРД.

Трехлетний выпуск объемом 5,5 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке 6,75% годовых до погашения.

Выплата по купону стала уже вторым подтверждением исполнения обязательств "Роснано" по выплате облигационного долга. 1 декабря компания выплатила последний купон и погасила выпуск бондов без госгарантии на 4,5 млрд рублей. Компания сообщала, что держателями этих бумаг выступали преимущественно частные инвесторы.

В ноябре "Роснано" объявило о переговорах с держателями своих долговых обязательств в целях возможной реструктуризации, после чего пристальное внимание переключилось на ближайшие выплаты компании по облигациям.

Сама компания в заявлении о погашении выпуска 1 декабря отмечала, что "продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств". "Решения должны быть приняты до конца 2021 года", - говорилось в комментарии "Роснано".

Позже с комментариями о возможной судьбе долгов "Роснано" выступили ВТБ и ВЭБ.

ВТБ, который выступает консультантом на переговорах о возможной реструктуризации долга "Роснано", не ожидает, что госкомпания откажется обслуживать свои обязательства.

"Никаких дефолтов, никаких "неплатежек" мы не ожидаем. Речь скорее идет о переформатировании финансового портфеля, безусловно, в договоренности с кредиторами так, чтобы "Роснано" при поддержке правительства сумело в срок оплачивать все свои обязательства. Задача такая стоит", - сказал глава ВТБ Андрей Костин на брифинге в рамках форума "Россия зовет!".

"Никакой паники нет, никаких обвалов не будет. Но в целом, может быть, замечание - я считаю, что государству, конечно, надо установить более четкий контроль за заимствованиями государственных корпораций. Потому что ответственность, в конечном счете, все равно берет на себя государство. Мы знаем историю с ВЭБом (пережившим серьезные проблемы с ликвидностью в 2015-2016 гг. - ИФ)", - отметил Костин.

В свою очередь в ВЭБе отметили, что "Роснано" погасило выпуск облигаций без госгарантии в начале декабря без помощи ВЭБа. "Нет. Они работают, во главе организации серьезный человек, он обладает возможностями работать с банковскими кредитными организациями", - сказал глава ВЭБа Игорь Шувалов, отвечая на вопрос, помогала госкорпорация "Роснано" с погашением выпуска на 4,5 млрд рублей.

По его словам, ВЭБ готов взять на себя ответственность за обслуживание долга "Роснано" "в тех пределах, которые определит правительство РФ как наш главный акционер".

Уже 9 декабря международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги "Роснано" на уровне "BBB", вывело их с пересмотра и установило "негативный" прогноз. "Подтверждение и вывод рейтингов из RWN отражает наше мнение о том, что понижательные риски для рейтингов компании снизились в краткосрочной перспективе полного и своевременного погашения внутренних облигаций и купонов 1 декабря 2021 года", - говорилось в сообщении.

Тем не менее, как полагают аналитики агентства, по-прежнему есть неопределенность относительно исхода недавно объявленных компанией переговоров с кредиторами о возможной реструктуризации долга на фоне роста потребностей в рефинансировании в четвертом квартале 2022 года. Это усиливает риски устойчивости стратегии финансирования компании.

"Негативный" прогноз отражает возможную переоценку факторов поддержки компании, связанной с государством, обусловленную потенциально менее очевидной поддержкой со стороны государства, отмечалось в сообщении.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.

На данный момент в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций шестой серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, седьмой серии на 9 млрд рублей - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.

Компании предстоит за декабрь выплатить купоны еще по трем выпускам облигаций на общую сумму 617,4 млн рублей, из трех этих выпусков только один с госгарантией.