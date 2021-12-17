"Роснано" погасило купон по облигациям с госгарантией на 572,2 млн рублей

Эта выплата стала уже третьим подтверждением исполнения обязательств корпорацией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по 12-му купону облигаций "Роснано" 7-й серии на сумму 572,177 млн рублей. Об этом сообщается на сайте НРД.

Семилетний выпуск на 9 млрд рублей был размещен в декабре 2015 года по ставке 12,75% годовых. На выплату номинала по выпуску при погашении предоставлена государственная гарантия от Минфина, однако она не распространяется на выплаты по купонам.

Купонная выплата по выпуску стала уже третьим подтверждением исполнения обязательств "Роснано" по выплате облигационного долга. 1 декабря компания выплатила последний купон и погасила выпуск бондов на 4,5 млрд рублей, 14 декабря "Роснано" выплатило второй купонный доход по облигациям серии БО-002Р-05 на 185,13 млн рублей.

В ноябре "Роснано" объявило о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации, после чего пристальное внимание переключилось на ближайшие выплаты компании по облигациям. Сама компания прокомментировала последние выплаты следующим образом: "В настоящее время компания продолжает процесс переговоров с ключевыми кредиторами с целью урегулирования вопроса с погашением исторически сформированных долговых обязательств",

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.

На данный момент в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, 7-й серии на 9 млрд рублей - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.

Компании предстоит за декабрь выплатить купоны еще по 2 выпускам облигаций на общую сумму 341,2 млн рублей.