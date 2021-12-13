"АвтоВАЗ" объявил о простое на производстве Lada Granta 13 и 14 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием комплектующих изделий приостановило сборку на производственной линии N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) с 13 по 14 декабря включительно, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза компании Сергей Зайцев.

"Сборка Lada Granta будет приостановлена 13 и 14 декабря из-за отсутствия комплектующих. Для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием данного производства на эти дни устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы", - сказал Зайцев.

С начала зимы это уже вторая рабочая неделя, которая начинается с простоя для сборочного производства Lada Granta. При этом две декабрьские субботы стали рабочими для производственных линий N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) и N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend).

"АвтоВАЗ" с весны вынужден вводить временные простои на производстве. Компания пытается нагнать приостановки шестидневными рабочими неделями, но и их приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

Так, после корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" останавливал производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Планировалось, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен. Так, суббота, 25 сентября, стала рабочей для производственной линии N1.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).