Глава РФПИ Кирилл Дмитриев стал самой цитируемой персоной из бизнеса в 2021 году
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев возглавил рейтинг персон из бизнеса по индексу прямой речи (86%), следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс". Лидер прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опустился на вторую строчку.
Индекс прямой речи отражает соотношение цитат персоны или компании к ее упоминаниям без прямой или косвенной речи.
Основная доля упоминаний и цитат Дмитриева была в контексте продвижения вакцины от коронавируса "Спутник V", в разработке которой фонд принимал активное участие. В этом году СМИ активно тиражировали цитаты главы РФПИ об успехах "Спутника V" и инвестициях в будущее, объяснения задержки в признании "Спутника" ВОЗ и интервью, в котором Дмитриев называл заказчиков информационной кампании против российской вакцины. По охватам аудитории в российских СМИ Дмитриев занимает четвертое место (308 млн).
На втором месте расположился глава госкорпорации "ДОМ.РФ" Виталий Мутко (82% цитат, 193 охват). Мутко рассказывал про расширение семейной ипотеки, что может подстегнуть девелоперов увеличить площади жилья, докладывал о росте цен на квартиры на 13% и прогнозировал увеличение активов "ДОМ.РФ" до 11 трлн рублей к 2030 году.
Тема космоса традиционно волновала СМИ, и на третьем месте по индексу прямой речи оказался Дмитрий Рогозин (81%). При том он занимает первое место по охвату потенциальной аудитории новостей (344 млн). В этом году Рогозин опровергал сообщения о готовности продлить работу МКС, объявлял о 29 пусках ракет космического назначения, провожал в космический полет актрису Юлию Пересильд для съемок в фильме под рабочим названием "Вызов".
Новый руководитель "Аэрофлота" Михаил Полубояринов занял четвертое место (80% цитат, 187 млн охват). СМИ тиражировали его заявления о намерении завершить перенос систем бронирования в Россию, о необходимости проверки QR-кодов при посадке в самолет и летом – об открытии полетов на курорты Египта.
Замыкает пятерку лидеров глава ВТБ Андрей Костин (78% индекс прямой речи), по охвату аудитории сообщений – на второй позиции (322 млн), которому в декабре президент РФ Владимир Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Медиа приводили цитаты Костина в контексте отключения России от SWIFT, которое глава ВТБ считает нереалистичным, его слова о том, что отношения между РФ и США рано или поздно улучшатся, и что двухзначных цифр в показателе инфляции в России, скорее всего, не будет.
На шестой позиции генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, которая представила в этом году на ПМЭФ Национальный рейтинг состояния инвестклимата и заявляла о стратегии АСИ до 2024 года поставило задачу по повышению качества жизни людей.
На седьмой строчке – глава "Газпром нефти" Александр Дюков, который называл нынешнюю цену нефти высокой, но объективной, за ним следует глава Росатома Алексей Лихачев, он говорил о развитии ядерного оружейного комплекса и создании производства аккумуляторов для России и Европы.
Глава Сбербанка Герман Греф на девятой строчке, с цитатами о том, какой ценой миру и России дастся энергопереход к 2050 году, заявлениями о "не очень радужными" перспективами для классических банков и призывами ограничить присутствие иностранных экосистем на российском рынке.
Сергей Чемезов, глава Ростеха, сравнивал жесткие санкции со стороны Европы и США с войной и заявлял, что машины марки LADA, изготавливаемые "АвтоВАЗом", по качеству превосходят Ford.
Рейтинг топ-10 по охвату потенциальной аудитории СМИ, отранжированный по индексу прямой речи:
|№
|Персона
|Охват
|Индекс прямой речи
|1
|Дмитриев Кирилл Александрович
|307 995 669
|86
|2
|Мутко Виталий Леонтьевич
|192 869 896
|82
|3
|Рогозин Дмитрий Олегович
|344 240 201
|81
|4
|Полубояринов Михаил Игоревич
|187 271 212
|80
|5
|Костин Андрей Леонидович
|322 305 383
|78
|6
|Чупшева Светлана Витальевна
|138 846 062
|76
|7
|Дюков Александр Валерьевич
|257 050 368
|73
|8
|Лихачев Алексей Евгеньевич
|204 318 343
|72
|9
|Греф Герман Оскарович
|319 059 327
|71
|10
|Чемезов Сергей Викторович
|258 583 527
|70
Рейтинг топ-10 по охвату потенциальной аудитории СМИ, отранжированный по охвату:
|№
|Персона
|Охват
|Индекс прямой речи
|1
|Рогозин Дмитрий Олегович
|344 240 201
|81
|2
|Костин Андрей Леонидович
|322 305 383
|78
|3
|Греф Герман Оскарович
|319 059 327
|71
|4
|Дмитриев Кирилл Александрович
|307 995 669
|86
|5
|Миллер Алексей Борисович
|275 850 181
|42
|6
|Белозеров Олег Валентинович
|274 962 115
|58
|7
|Потанин Владимир Олегович
|261 776 441
|45
|8
|Чемезов Сергей Викторович
|258 583 527
|70
|9
|Дерипаска Олег Владимирович
|258 416 043
|45
|10
|Савельев Виталий Геннадьевич
|257 948 929
|62
|11
|Дюков Александр Валерьевич
|257 050 368
|73
|12
|Шувалов Игорь Иванович
|255 159 629
|58
|13
|Мордашов Алексей Александрович
|241 779 141
|23
|14
|Михельсон Леонид Викторович
|211 755 000
|61
|15
|Ковальчук Михаил Валентинович
|210 158 221
|60
|16
|Сечин Игорь Иванович
|210 146 288
|65
|17
|Чубайс Анатолий Борисович
|206 456 599
|59
|18
|Лихачев Алексей Евгеньевич
|204 318 343
|72
|19
|Дуров Павел Валерьевич
|202 185 670
|62
|20
|Алекперов Вагит Юсуфович
|195 617 705
|48
|21
|Мутко Виталий Леонтьевич
|192 869 896
|82
|22
|Мазепин Дмитрий Аркадьевич
|191 108 138
|45
|23
|Добродеев Олег Борисович
|187 545 587
|30
|24
|Полубояринов Михаил Игоревич
|187 271 212
|80
|25
|Ротенберг Аркадий Романович
|184 342 291
|49
|26
|Тимченко Геннадий Николаевич
|173 214 410
|15
|27
|Усманов Алишер Бурханович
|172 933 512
|15
|28
|Лисин Владимир Сергеевич
|168 546 923
|19
|29
|Ковальчук Юрий Валентинович
|142 241 715
|9
|30
|Чупшева Светлана Витальевна
|138 846 062
|76
|31
|Галицкий Сергей Николаевич
|138 086 307
|36
|32
|Гуцериев Михаил Сафарбекович
|123 446 875
|7
|33
|Когогин Сергей Анатольевич
|123 367 509
|67
|34
|Осеевский Михаил Эдуардович
|122 775 217
|78
|35
|Федун Леонид Арнольдович
|115 587 865
|46
|36
|Подгузов Николай Радиевич
|115 535 526
|67
|37
|Рахманов Алексей Львович
|115 489 993
|86
|38
|Фрадков Петр Михайлович
|114 343 521
|84
|39
|Гурьев Андрей Андреевич
|103 360 974
|85
|40
|Керимов Сулейман Абусаидович
|99 821 722
|8
|41
|Тиньков Олег Юрьевич
|97 489 559
|62
|42
|Евтушенков Владимир Петрович
|96 795 936
|43
|43
|Рыбаков Игорь Владимирович
|92 082 560
|56
|44
|Калви Майкл
|90 237 180
|46
|45
|Авен Петр Олегович
|89 951 771
|40
|46
|Фридман Михаил Маратович
|89 185 741
|28
|47
|Березкин Григорий Викторович
|86 799 435
|54
|48
|Исаевич Александр Игоревич
|82 457 193
|89
|49
|Конов Дмитрий Владимирович
|80 163 477
|78
|50
|Вермишян Геворк Арутюнович
|79 936 194
|74
Охват аудитории – среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ за выбранный период. Данные по интернет-СМИ предоставляются международным счетчиком Similar Web, по ТВ и радио – национальным медиаизмерителем MediaScope, по тиражам печатных изданий – ГИПП и самими изданиями.
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