Глава РФПИ Кирилл Дмитриев стал самой цитируемой персоной из бизнеса в 2021 году

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев возглавил рейтинг персон из бизнеса по индексу прямой речи (86%), следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс". Лидер прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опустился на вторую строчку.

Индекс прямой речи отражает соотношение цитат персоны или компании к ее упоминаниям без прямой или косвенной речи.

Основная доля упоминаний и цитат Дмитриева была в контексте продвижения вакцины от коронавируса "Спутник V", в разработке которой фонд принимал активное участие. В этом году СМИ активно тиражировали цитаты главы РФПИ об успехах "Спутника V" и инвестициях в будущее, объяснения задержки в признании "Спутника" ВОЗ и интервью, в котором Дмитриев называл заказчиков информационной кампании против российской вакцины. По охватам аудитории в российских СМИ Дмитриев занимает четвертое место (308 млн).

На втором месте расположился глава госкорпорации "ДОМ.РФ" Виталий Мутко (82% цитат, 193 охват). Мутко рассказывал про расширение семейной ипотеки, что может подстегнуть девелоперов увеличить площади жилья, докладывал о росте цен на квартиры на 13% и прогнозировал увеличение активов "ДОМ.РФ" до 11 трлн рублей к 2030 году.

Тема космоса традиционно волновала СМИ, и на третьем месте по индексу прямой речи оказался Дмитрий Рогозин (81%). При том он занимает первое место по охвату потенциальной аудитории новостей (344 млн). В этом году Рогозин опровергал сообщения о готовности продлить работу МКС, объявлял о 29 пусках ракет космического назначения, провожал в космический полет актрису Юлию Пересильд для съемок в фильме под рабочим названием "Вызов".

Новый руководитель "Аэрофлота" Михаил Полубояринов занял четвертое место (80% цитат, 187 млн охват). СМИ тиражировали его заявления о намерении завершить перенос систем бронирования в Россию, о необходимости проверки QR-кодов при посадке в самолет и летом – об открытии полетов на курорты Египта.

Замыкает пятерку лидеров глава ВТБ Андрей Костин (78% индекс прямой речи), по охвату аудитории сообщений – на второй позиции (322 млн), которому в декабре президент РФ Владимир Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Медиа приводили цитаты Костина в контексте отключения России от SWIFT, которое глава ВТБ считает нереалистичным, его слова о том, что отношения между РФ и США рано или поздно улучшатся, и что двухзначных цифр в показателе инфляции в России, скорее всего, не будет.

На шестой позиции генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, которая представила в этом году на ПМЭФ Национальный рейтинг состояния инвестклимата и заявляла о стратегии АСИ до 2024 года поставило задачу по повышению качества жизни людей.

На седьмой строчке – глава "Газпром нефти" Александр Дюков, который называл нынешнюю цену нефти высокой, но объективной, за ним следует глава Росатома Алексей Лихачев, он говорил о развитии ядерного оружейного комплекса и создании производства аккумуляторов для России и Европы.

Глава Сбербанка Герман Греф на девятой строчке, с цитатами о том, какой ценой миру и России дастся энергопереход к 2050 году, заявлениями о "не очень радужными" перспективами для классических банков и призывами ограничить присутствие иностранных экосистем на российском рынке.

Сергей Чемезов, глава Ростеха, сравнивал жесткие санкции со стороны Европы и США с войной и заявлял, что машины марки LADA, изготавливаемые "АвтоВАЗом", по качеству превосходят Ford.

Рейтинг топ-10 по охвату потенциальной аудитории СМИ, отранжированный по индексу прямой речи:

№ Персона Охват Индекс прямой речи 1 Дмитриев Кирилл Александрович 307 995 669 86 2 Мутко Виталий Леонтьевич 192 869 896 82 3 Рогозин Дмитрий Олегович 344 240 201 81 4 Полубояринов Михаил Игоревич 187 271 212 80 5 Костин Андрей Леонидович 322 305 383 78 6 Чупшева Светлана Витальевна 138 846 062 76 7 Дюков Александр Валерьевич 257 050 368 73 8 Лихачев Алексей Евгеньевич 204 318 343 72 9 Греф Герман Оскарович 319 059 327 71 10 Чемезов Сергей Викторович 258 583 527 70

Рейтинг топ-10 по охвату потенциальной аудитории СМИ, отранжированный по охвату:

№ Персона Охват Индекс прямой речи 1 Рогозин Дмитрий Олегович 344 240 201 81 2 Костин Андрей Леонидович 322 305 383 78 3 Греф Герман Оскарович 319 059 327 71 4 Дмитриев Кирилл Александрович 307 995 669 86 5 Миллер Алексей Борисович 275 850 181 42 6 Белозеров Олег Валентинович 274 962 115 58 7 Потанин Владимир Олегович 261 776 441 45 8 Чемезов Сергей Викторович 258 583 527 70 9 Дерипаска Олег Владимирович 258 416 043 45 10 Савельев Виталий Геннадьевич 257 948 929 62 11 Дюков Александр Валерьевич 257 050 368 73 12 Шувалов Игорь Иванович 255 159 629 58 13 Мордашов Алексей Александрович 241 779 141 23 14 Михельсон Леонид Викторович 211 755 000 61 15 Ковальчук Михаил Валентинович 210 158 221 60 16 Сечин Игорь Иванович 210 146 288 65 17 Чубайс Анатолий Борисович 206 456 599 59 18 Лихачев Алексей Евгеньевич 204 318 343 72 19 Дуров Павел Валерьевич 202 185 670 62 20 Алекперов Вагит Юсуфович 195 617 705 48 21 Мутко Виталий Леонтьевич 192 869 896 82 22 Мазепин Дмитрий Аркадьевич 191 108 138 45 23 Добродеев Олег Борисович 187 545 587 30 24 Полубояринов Михаил Игоревич 187 271 212 80 25 Ротенберг Аркадий Романович 184 342 291 49 26 Тимченко Геннадий Николаевич 173 214 410 15 27 Усманов Алишер Бурханович 172 933 512 15 28 Лисин Владимир Сергеевич 168 546 923 19 29 Ковальчук Юрий Валентинович 142 241 715 9 30 Чупшева Светлана Витальевна 138 846 062 76 31 Галицкий Сергей Николаевич 138 086 307 36 32 Гуцериев Михаил Сафарбекович 123 446 875 7 33 Когогин Сергей Анатольевич 123 367 509 67 34 Осеевский Михаил Эдуардович 122 775 217 78 35 Федун Леонид Арнольдович 115 587 865 46 36 Подгузов Николай Радиевич 115 535 526 67 37 Рахманов Алексей Львович 115 489 993 86 38 Фрадков Петр Михайлович 114 343 521 84 39 Гурьев Андрей Андреевич 103 360 974 85 40 Керимов Сулейман Абусаидович 99 821 722 8 41 Тиньков Олег Юрьевич 97 489 559 62 42 Евтушенков Владимир Петрович 96 795 936 43 43 Рыбаков Игорь Владимирович 92 082 560 56 44 Калви Майкл 90 237 180 46 45 Авен Петр Олегович 89 951 771 40 46 Фридман Михаил Маратович 89 185 741 28 47 Березкин Григорий Викторович 86 799 435 54 48 Исаевич Александр Игоревич 82 457 193 89 49 Конов Дмитрий Владимирович 80 163 477 78 50 Вермишян Геворк Арутюнович 79 936 194 74

Охват аудитории – среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ за выбранный период. Данные по интернет-СМИ предоставляются международным счетчиком Similar Web, по ТВ и радио – национальным медиаизмерителем MediaScope, по тиражам печатных изданий – ГИПП и самими изданиями.

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