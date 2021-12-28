РСХБ отметил рост доли отечественных фруктов на рынке 28% до 42% за 10 лет

Основным экспортным товаром России в 2021 году стали бананы из Эквадора

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На российском рынке за последние десять лет доля отечественных фруктов и ягод выросла с 28% до 42%, доля импорта снизилась с 72% до 58%, следует из анализа Россельхозбанка.

Потребление фруктов и ягод в стране за этот же срок выросло на 3 кг на человека в год, за последние 30 лет - на 28 кг. По прогнозам экспертов, в этом году потребление достигнет 63 кг против 61 кг в 2020 году.

Рост производства фруктов и ягод в 2021 году по сравнению с предыдущим оценивается в 11,4%, в хозяйствах всех категорий выращено порядка 3,9 млн тонн. За 10 лет прирост производства составит 63%. Одновременно импорт за этот период сократился на 10% и по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 6,4 млн тонн.

Как отмечают аналитики, за последние годы существенно выросло внутреннее потребление плодов и ягод - и не только за счет роста личного потребления, но и в большей степени за счет увеличения спроса со стороны ряда отраслей пищевой промышленности (производство детского питания, молочной и кондитерской продукции, и др.). По их оценке, по итогам 2021 года производственное потребление достигнет 1,3 млн тонн, что на 64% больше, чем в 2012 году.

"Развитие садоводства, особенно интенсивного и суперинтенсивного типа, а также использование оборудования и технологий для сохранения урожая позволили отечественным аграриям снизить зависимость внутреннего рынка от импорта по тем культурам, которые произрастают в России. Это привело к росту доступности отечественных фруктов и ягод, что в свою очередь способствует увеличению потребления, - заявил через пресс-службу руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. - Формально до рекомендуемой Минздравом нормы потребления фруктов и ягод в 100 кг еще далеко. Но Россия обладает необходимыми ресурсами для достижения этого показателя, а повышение инвестиционной привлекательности садоводства, в том числе за счет государственной поддержи, будет этому способствовать".

Валовый сбор плодовых и ягодных культур в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах в 2021 году на 18% превысил результат 2020 года и составил 1,5 млн тонн. По совокупности урожая наибольший вклад в общий сбор вносят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (42% и 40% соответственно). Еще 15% приходится на Центральный округ.

По сбору семечковых (яблоки, груши и т.д.) и субтропических плодов (гранаты, мандарины и т.д.) лидирует Южный округ, по сбору косточковых (сливы, вишня, абрикосы и т.д.) и орехоплодных - Северо-Кавказский, по сбору ягод - Центральный.

Как отмечают эксперты, из-за климатических особенностей в Россию импортируются тропические фрукты, поэтому говорить о возможности полного импортозамещения нельзя.

За 10 месяцев этого года в страну было ввезено 4,5 млн тонн на $4,1 млрд. В структуре импорта преобладают цитрусовые (1,1 млн тонн на $0,9 млрд), семечковые (0,8 млн тонн на $0,7 млрд) и косточковые (0,5 млн тонн на $0,6 млн). Главными поставщиками в Россию являются Турция (19% в натуральном выражении), Египет (6,8%), ЮАР (5,7%), Молдавия (5,8%), Азербайджан (4,4%).

Россия является одним из самых больших рынков апельсинов, на них приходится 8,3% от общего импорта фруктов и ягод. По итогам 2021 года объем рынка, по прогнозам, составит порядка 470 тысяч тонн (на 10% больше, чем в 2020 году). Рост произошел в основном из-за снижения стоимости на 4% к средним ценам в 2020 году. При этом за 10 лет импорт апельсинов уменьшился на 14%, "что связано с ростом стоимости импортной продукции и, как следствие, с переключением потребителя на товары субституты - яблоки и груши, предложение и ценовая доступность которых в России стала выше", поясняется в сообщении.

Основные поставщики апельсинов на российский рынок - это Египет, ЮАР и Турция, на долю которых традиционно приходится порядка 95% ввозимой продукции.

Основным экспортным товаром России за 10 месяцев этого года за счет реэкспорта из Эквадора стали свежие или сушеные бананы - 50,4 тысячи тонн на $37,6 млн. Россия также экспортировала замороженные фрукты и орехи (8,4 тысячи тонн на $28,1 млн), арбузы и дыни (34,6 тысячи тонн на $4,9 млн), семечковые (яблоки, груши и айва - 11,5 тысячи тонн на $4,1 млн).

Главные потребители - Украина (32,3%, в натуральном выражении), Казахстан (24,2%), Белоруссия (23,7%), Литва (4,4%), Монголия (3,8%). В целом за 10 месяцев 2021 года экспорт фруктов и ягод из России оценивается в 136,6 тысячи тонн на $96,2 млн.