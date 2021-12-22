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Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российская политика импортозамещения не нарушает норм Всемирной торговой организации (ВТО), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области", - сказал он журналистам, комментируя соответствующее заявление Офиса торгового представителя США.

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Офис торгового представителя США во вторник заявил, что Россия в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.

"За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - говорится в ежегодном докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность действиями России и будут "использовать все надлежащие средства для решения этого вопроса и сохранения российских рынков открытыми для экспорта из США", - говорится в докладе.

Дмитрий Песков ВТО Россия

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