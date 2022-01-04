Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цена на газ в Европе снова выше $1000 за тысячу кубометров по мере того, как в регионе завершается праздничный марафон, а новогодняя оттепель сменяется более привычными для этого сезона температурами.

Во вторник утром ближайший (февральский) фьючерс на TTF на бирже ICE Futures открылся на отметке $1028 за тысячу кубов, а к середине дня достиг $1034.

Средняя цена газа на TTF (контракт "день вперед") в 2021 году была $556, в декабре - $1310 за тысячу кубометров.

В конце декабря на фоне естественного снижения спроса в рождественскую неделю и оттепели цены уходили ниже $1000 и даже ниже $800. Во время оттепели также растет сила ветра, что увеличивает эффективность работы ветроэнергетических установок. На прошлой неделе (с 27 декабря по 2 января) вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе был в среднем 20,9% после 12,2% неделей ранее (20-26 декабря). А в понедельник, 3 января, он вырос до 23,5%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Оттепель и праздники помогли Европе несколько восстановить запасы газа в опустошенных до невиданного уровня подземных хранилищах. Четыре дня подряд (с 30 декабря по 2 января) закачка в них превышает отбор. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы составляет 56,27%, что на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет.

С 21 декабря "Газпром" не качает газ в прямом направлении (с Востока на Запад) по газопроводу "Ямал-Европа". После остановки прямых поставок газопровод перешел в реверсный режим и сейчас качает газ из Германии в Польшу. Во вторник реверсный поток вырос до рекордных 23 млн куб. м в сутки с 14 млн куб. м в понедельник. В "Газпроме" считают, что спрос на газ со стороны Польши может быть связан и с поставками газа на Украину.