Никель подорожал до 10-летнего максимума из-за роста рынка электромобилей

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цена никеля достигала максимума за десять лет в ходе торгов в Лондоне в среду из-за сокращения запасов этого металла на фоне увеличения производства автомобилей на электроприводе, пишет Financial Times.

Никель, используемый в аккумуляторах для электромобилей, дорожал на 4%, а котировки поднимались до $22,745 тыс. за тонну. За последний месяц никель подскочил в цене на 12%.

В среду Лондонская биржа металлов сообщила, что запасы никеля на складах, отслеживаемых биржей, упали по итогам 51-го дня кряду. В Китае запасы этого металла опустились до 4,86 тыс. тонн, приблизившись к рекордному минимуму.

"Мы начинаем видеть, как потребители просыпаются и осознают имеющиеся проблемы", - сказал глава трейдера Trafigura Джереми Вейр в своем выступлении на мероприятии Future Minerals Forum в Саудовской Аравии, имея в виду критический уровень запасов никеля.

Цена меди накануне поднималась выше $10 тыс. впервые с октября.

Позитивным фактором для металлов в целом стали ожидания, что власти КНР увеличат поддержку замедляющейся экономики. Эти ожидания усилились после статданных, указавших на снижение потребительской инфляции в Китае в декабре.

Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении после роста на 2,3% в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал замедление инфляции до 1,8%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в декабре выросли на 10,3% относительно декабря 2020 года, минимальными темпами с августа. В ноябре рост составлял 12,9%. Эксперты ожидали подъема индекса PPI в декабре на 11,1%.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на никель может взлететь в 19 раз к 2040 году, если страны мира хотят в полной мере выполнить все цели Парижского соглашения по климату.