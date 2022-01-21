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РФ и Швейцария могут договориться по налоговому соглашению в конце февраля

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия и Швейцария могут достичь договоренностей в отношении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в конце февраля, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Вырабатываем с ними взаимоприемлемую конструкцию. Я думаю, что окончательное решение должно быть к концу февраля. У нас переговоры дружеские, хорошие, думаю, что денонсации не будет", - сказал Сазанов.

Министры финансов России и Швейцарии в ноябре 2021 года обсуждали пересмотр соглашения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Помимо этого, было предложено обсудить возможность включения в соглашение положений, отвечающих согласованным принципам международного налогообложения в рамках подхода Pillar2. Обсуждение этого вопроса должно было продолжиться, сообщил в ноябре российский Минфин со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

Ранее РФ денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество с Нидерландами, поскольку страны так и не пришли к консенсусу относительно параметров пересмотра соглашения в ходе переговоров. Соглашение прекратило свое действие с 1 января 2022 года.

Договоренности о пересмотре соглашений были достигнуты с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

Минфин РФ Швейцария

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