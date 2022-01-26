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Brent подешевела до $88 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду после большого скачка днем ранее, рынок следит за ситуацией вокруг Украины и ждет еженедельного доклада Минэнерго о запасах энергоносителей в США.

Американский институт нефти (API) 25 января сообщил, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 872 тысяч баррелей после подъема на 1,404 млн баррелей неделей ранее. Минэнерго США опубликует свою статистику позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в стране снизились на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей, запасы бензина - выросли на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,6 млн баррелей.

К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,23%) , до $88 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,93 (2,2%), до $88,2 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,4%), до $85,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,29 (2,8%), до $85,6 за баррель.

Волатильность нефтяного рынка выросла на этой неделе: в понедельник цены упали более чем на 2%, а во вторник поднялись более чем на 2%. При этом они остаются около 7-летних максимумов.

Большинство экспертов ожидает дальнейшего увеличения спроса на нефть, и ряд инвестбанков, включая Goldman Sachs, прогнозирует подъем цены Brent до $100 за баррель в текущем году, отмечает Bloomberg.

"Ситуация вокруг Украины может иметь серьезные негативные последствия для энергетических рынков. Здесь очень много опасений и измотанных нервов, - говорит директор JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл. - Высокая волатильность нефтяного рынка, вероятно, сохранится, но "бычий" тренд остается неизменным. Цена нефти пойдет к $90 за баррель, и это неизбежно".

Brent WTI США Минэнерго API Украина НАТО

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