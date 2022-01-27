Квартальная прибыль MasterCard выросла почти на треть

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую и скорректированную прибыль, а также нарастила выручку, причем два последних показателя превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыло компании в октябре-декабре составила $2,38 млрд, или $2,41 в расчете на акцию, по сравнению с $1,79 млрд, или $1,78 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $2,35 на акцию с $1,64.

Выручка компании повысилась до $5,22 млрд против $4,12 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $2,21 на акцию при выручке в $5,17 млрд.

Общий объем платежей с использованием карт MasterCard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 23% - до $2,1 трлн. Объем трансграничных сделок взлетел на 53% благодаря восстановлению международных путешествий.

Операционные расходы компании составили $2,4 млрд, увеличившись по сравнению с $2,1 млрд в четвертом квартале 2020 года.

На конец четвертого квартала в мире было выпущено 3 млрд карт Mastercard и Maestro.

Котировки акций MasterCard в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 1,4%. С начала текущего года капитализация компании выросла на 6,3% - до $332,9 млрд.