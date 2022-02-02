Мишустин констатировал приход "омикрона" почти во все регионы РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" выявили уже почти во всех российских регионах, отметил на заседании координационного совета при правительстве премьер-министр Михаил Мишустин.

"С ростом показателей заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения, прежде всего на первичное звено", - констатировал он.

По его словам, медики почти круглосуточно, с беспрецедентной нагрузкой, работают в поликлиниках, помогают пациентам на дому.

"В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию и для этого, конечно, необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус", - напомнил глава правительства.

Он также подчеркнул, что даже в этих условиях нельзя прекращать оказание медицинской помощи онкобольным, детям и тем, кто нуждается в непрерывной терапии.

По данным оперштаба на утро 2 февраля, суточный прирост заболеваемости COVID-19 по стране составил 141 883 новых случая, умерли за сутки 678 заболевших.