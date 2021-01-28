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Банки РФ за 2020 год снизили запасы драгметаллов на 38% до 56 т

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало 2021 года составили 56 тонн в золотом эквиваленте, следует из материалов ЦБ.

Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за декабрь запасы драгметаллов снизились в пересчете на золото на 5,9 тонны (9%), а в целом за 2020 год – на 34,5 тонны (38%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

Например, весной 2020 года, когда ЦБ РФ решил приостановить закупки золота, а карантин осложнял поставки за рубеж, банки-участники рынка драгметаллов опасались, что золото, которое они купили у недропользователей, будет оседать у них в хранилищах. Однако материалы ЦБ показывали, что в марте-апреле запасы золота в банках сокращались.

В конце декабря РФ вновь временно приостановила авиасообщение с Великобританией, основной страной-получателем российского золота, из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Однако в данных ЦБ накопления драгметаллов на балансах банков пока также не прослеживается.

ЦБ РФ золото

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