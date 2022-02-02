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Банк России увидел проблемы на рынке труда из-за "омикрона"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон", вызвавший резкий рост заболеваемости, становится значимым фактором для рынка труда, который и без того испытывает проблемы в связи с дефицитом рабочей силы, отмечают аналитики Банка России в бюллетене "О чем говорят тренды".

"В случае одновременного заболевания значительной доли персонала могут возникать перебои в производстве и оказании услуг, - предупреждает регулятор. - Нехватка персонала пока ощущается на уровне отдельных специальностей и предприятий, однако постепенно охватывает все больше предприятий".

"Это может стать фактором, ограничивающим рост экономики в целом, учитывая исторически минимальные показатели безработицы", - говорится в документе.

По данным Росстата, в сентябре-ноябре безработица в России находилась на историческом минимуме - 4,3%.

Омикрон-штамм коронавируса распространяется многократно быстрее предыдущих штаммов. "Основной риск для роста мировой экономики от распространения омикрон-штамма заключается в том, что массовый уход работников на карантин может привести к потере части выпуска и усугублению логистических проблем из-за нехватки рабочих рук", - говорится в докладе.

Банк России Росстат коронавирус

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