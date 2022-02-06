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ЕС намерен вместе с США обеспечить энергобезопасность Украины и всей Европы

ЕС намерен вместе с США обеспечить энергобезопасность Украины и всей Европы
Жозеп Боррель
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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз совместно Соединенными Штатами будут решать проблему трансатлантической безопасности в области энергетики и помогут Украине обеспечить ее безопасность, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В то время как мы стремимся преследовать собственные энергетические и климатические цели ЕС, повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины", - написал он в своем блоге перед вылетом в Вашингтон, где в понедельник будет вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном председательствовать на заседании Энергетического совета ЕС-США.

По мнению Борреля, в настоящее время подготовка Украины к конфликтам с точки зрения энергетической безопасности стала лучше.

"Однако, как и в остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС", - считает он.

Боррель, который отправился в Вашингтон вместе с комиссаром ЕС по энергетике эстонкой Кадри Симсон, считает, что эта европейско-американская встреча "даст возможность добиться еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых на Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электросетью, запланированной на 2023 год".

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС и США также будут работать над увеличением реверсных потоков в рамках существующей в Европе газотранспортной инфраструктуры, но в конечном счете надежная, доступная и безопасная энергия будет из обезуглероженных энергосистем.

"Именно поэтому такие технологии, как энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и водород, занимают важное место в нашей общей с США повестке дня", - подчеркнул Боррель, отметив нарастающее сотрудничество Европы и США в развитии соответствующих технологий.

Предстоящий Энергетический совет ЕС-США призван дать толчок созданию "Трансатлантического альянса зеленых технологий" в области инноваций и быстрого масштабного развертывания ключевых экологически чистых энергетических технологий во всем мире. Это производство тепловых насосов, усовершенствованных счетчиков, долговременное хранение энергии, в частности, путем общих усилий Европы и Америки по составлению кодексов, определению стандартов, развитию сертификации и нормативно-правовой базы.

"Энергетический переход продолжит изменять геополитический баланс от тех, кто контролирует ископаемое топливо, к тем, кто разрабатывает экологически чистые энергетические технологии", - пишет европейский дипломат.

Это потребует от стран, которые сейчас сильно зависят от экспорта ископаемого топлива, диверсификации своей экономики. ЕС и США обещают им помочь. Мир, основанный на чистой энергии, будет более стабильным, хотя также создаст и новые зависимости из-за использования новых материалов, пишет глава дипломатии ЕС.

"Завтра мы будем вместе работать над этой широкой повесткой дня, посылая мощный сигнал тем, кто стремится разделить нас", - заявил Боррель.

Ранее Боррель выразил мнение, что РФ повысила устойчивость перед экономическими санкциями Запада, в то время как Европа остается зависимой от поставок российского газа.

ЕС Украина США Жозеп Боррель

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