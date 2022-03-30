Нефтегазовая CNOOC утроила чистую прибыль в 2021 году

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - CNOOC Ltd., крупнейшая по объемам добычи нефти и газа на шельфе компания Китая, увеличила чистую прибыль в 2021 году почти в три раза на фоне резкого роста цен на нефть.

Годовая чистая прибыль CNOOC составила 70,32 млрд юаней против 24,96 млрд юаней в 2020 году. Опрошенные FactSet аналитики ожидали показательна уровне 74,09 млрд юаней.

Выручка увеличилась на 58,4% и составила 246,11 млрд юаней при прогнозе в 245 млрд юаней.

Добыча нефти и газа CNOOC в 2021 году повысилась на 8,5%, до 573 млн баррелей нефтяного эквивалента. Доходы от продажи углеводородов подскочили до 222,1 млрд юаней со 139,6 млрд юаней годом ранее.

Руководство компании не стало рекомендовать выплату финальных дивидендов за 2021 год, однако пообещало представить план специальных дивидендов вскоре после завершения размещения новых акций. Дивиденды за 2021 год будут объединены со специальными дивидендами в честь 20-летия листинга компании в Гонконге.

С начала года акции CNOOC подорожали в Гонконге на 38,5%.