Air France-KLM увеличила квартальную выручку и сократила убыток

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Франко-нидерландская авиакомпания Air France-KLM увеличила выручку в четвертом квартале 2021 года более чем вдвое и зафиксировала операционную прибыль выше докризисного уровня благодаря контролю расходов и реструктуризации операций.

Компания планирует постепенно наращивать провозные емкости в ближайшие месяцы после спада очередной волны заболеваемости COVID-19 и ищет новые способы привлечения капитала, чтобы частично погасить долг перед властями Франции и Нидерландов.

Выручка Air France-KLM в октябре-декабре составила 4,84 млрд евро по сравнению с 2,36 млрд евро годом ранее.

Компания зафиксировала операционную прибыль в размере 178 млн евро по сравнению с операционным убытком в 1,14 млрд евро за аналогичный период 2020 года и прибылью в 96 млн в четвертом квартале 2019 года.

Чистый убыток Air France-KLM в минувшем квартале составил 127 млн евро по сравнению с 1 млрд евро годом ранее.

"После хорошего старта четвертого квартала и открытия США для туристов в начале ноября, распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" в декабре ограничило рост загруженности наших рейсов на внутренних маршрутах и маршрутах средней дальности, - говорится в сообщении авиакомпании. - Из-за высокой заболеваемости во Франции и Нидерландах часть рейсов в январе была отменена".

По прогнозу компании Air France-KLM, в первом квартале 2022 года используемые ею провозные емкости составят 73-78% от уровня первого квартала 2019 года. В четвертом квартале 2021 года объем задействованных емкостей был на 53% выше, чем годом ранее, и составлял 72% от уровня четвертого квартала 2019 года.

Авиакомпания отказалась делать прогнозы на весь 2022 год, отметив неопределенность относительно эпидемиологической ситуации, а также сроков открытия Японии и Китая для международных полетов.

Компания, столкнувшаяся с серьезными проблемами из-за пандемии, привлекла 10,4 млрд евро в 2020 году, в том числе, за счет прямой помощи от Франции и Нидерландов, и в 2021 году начала рекапитализацию.

Теперь компания планирует новые шаги, которые могут включать в себя размещение акций с преимущественным правом участия для действующих акционеров, выпуск обычных и конвертируемых бессрочных облигаций, а также запуск программы рефинансирования долга на сумму до 500 млн евро.

В общей сложности объем выпуска акций и облигаций составит до 4 млрд евро, отмечают в компании.

За 12 месяцев капитализация Air France-KLM снизилась на 11%.