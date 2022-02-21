Brent торгуется у $93,19 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Brent дешевеет в понедельник утром благодаря надеждам на снижение градуса напряженности вокруг Украины, котировки WTI стабильны.

К 8:15 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Future на $0,35 (0,37%), до $93,19 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,57 (0,6%) - до $93,54 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,01 (0,01%), до $91,06 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,69 (0,8%), до $91,07 за баррель. Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник.

Фьючерсы как на Brent, так и на WTI завершили прошедшую неделю в минусе впервые с начала текущего года. Это связано, главным образом, с ожиданиями возврата иранской нефти на мировой рынок.

Brent подешевела за неделю на 2,2%, WTI - на 1%.

Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящейся встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Как сообщил Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам США и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны согласились.

Повестка встречи должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля, причем саммит может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину.

"Нефтяной рынок по-прежнему страдает от ситуации вокруг России и Украины, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках ING Groep NV. - Информация о готовящемся саммите дает некоторое облегчение рынку, поскольку показывает, что стороны готовы к диалогу".