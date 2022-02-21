Основные владельцы группы "Черкизово" сократили свои доли в компании

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Основные владельцы группы "Черкизово" снизили свои доли в компании, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Доля гендиректора группы Сергея Михайлова снизилась с 28,13% до 27,35%, председателя совета директоров Евгения Михайлова - с 28,13% до 27,35%, их матери - Лидии Михайловой - с 15,46% до 15,03%.

Доля финансового директора Людмилы Михайловой сократилась с 0,42% до 0,41%, АПК "Михайловский" - с 6,63% до 2,78%.

Новыми владельцам компании стали член совета директоров Эмин Маммадов, директор ТД "Черкизово" Олег Заков, а также ООО "Вишневые сады" (0,3%).

Компания выпустила допэмиссию в 10 261 753 акции, Банк России зарегистрировал ее в марте 2021 года. В конце 2021 года было размещено 1,175 млн акций (2,9% от существующего, или 2,8% от увеличенного капитала) на 3,598 млрд рублей.

Новые акции выкупила структура группы - ООО "АПК "Михайловский". Акции были переданы испанской Grupo Fuertes в обмен на ее долю в совместном предприятии "Тамбовская индейка" (50%). В результате доля испанской компании в уставном капитале увеличилась с 8,58% до 11,12%.

Уставный капитал ПАО "Группа Черкизово" разделен на 42 222 042 акции номиналом 1 копейка.

Группа "Черкизово" объединяет семь комплексов по производству куриного мяса, 16 свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий, в том числе ГК "Самсон - продукты питания", девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов, земельный банк площадью 300 тыс. га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове.

Выручка компании в 2021 году составила 158 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем годом ранее, чистая прибыль - 16,9 млрд рублей (на 11,3% больше), скорректированная EBITDA - 29,3 млрд рублей (на 10,2 % больше).