В НАСА сообщили о продолжении сотрудничества с "Роскосмосом" в условиях санкций

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщил, что агентство не прекращает сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) в условиях антироссийских санкций.

Он заявил телеканалу CNN, что NASA "продолжает работать со всеми международными партнерами, включая Государственную космическую корпорацию "Роскосмос", для обеспечения постоянной безопасной эксплуатации МКС".

"Новые меры экспортного контроля будут по-прежнему способствовать сотрудничеству между США и Россией в гражданской космической сфере. Никаких изменений в поддержке NASA текущих операций на орбите и наземных станциях не планируется. Новые меры экспортного контроля будут по-прежнему способствовать сотрудничеству между США и Россией в области гражданского космоса", - подчеркнул представитель управления.

Бывший астронавт NASA Гаррет Райсман сказал телеканалу, что "российский сегмент станции не может функционировать без электричества, а оно на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без двигательных установок, которые находятся на российской стороне".

Президент США Джо Байден объявил в четверг о новых санкциях в отношении РФ. Он отметил, что они могут затруднить работу российской аэрокосмической промышленности, включая реализацию космической программы.