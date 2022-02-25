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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

В НАСА сообщили о продолжении сотрудничества с "Роскосмосом" в условиях санкций

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщил, что агентство не прекращает сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) в условиях антироссийских санкций.

Он заявил телеканалу CNN, что NASA "продолжает работать со всеми международными партнерами, включая Государственную космическую корпорацию "Роскосмос", для обеспечения постоянной безопасной эксплуатации МКС".

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"Новые меры экспортного контроля будут по-прежнему способствовать сотрудничеству между США и Россией в гражданской космической сфере. Никаких изменений в поддержке NASA текущих операций на орбите и наземных станциях не планируется. Новые меры экспортного контроля будут по-прежнему способствовать сотрудничеству между США и Россией в области гражданского космоса", - подчеркнул представитель управления.

Бывший астронавт NASA Гаррет Райсман сказал телеканалу, что "российский сегмент станции не может функционировать без электричества, а оно на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без двигательных установок, которые находятся на российской стороне".

Президент США Джо Байден объявил в четверг о новых санкциях в отношении РФ. Он отметил, что они могут затруднить работу российской аэрокосмической промышленности, включая реализацию космической программы.

NASA НАСА Россия

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