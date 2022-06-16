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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Вложения России в US Treasuries в апреле остались на уровне $2 млрд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, составив $2,003 млрд.

Согласно данным американского Минфина, на конец апреля РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $2 млн и краткосрочные на $2,001 млрд, как и месяцем ранее.

Япония в апреле осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств, хотя ее вложения уменьшились на $13,9 млрд относительно предыдущего месяца - до $1 трлн 218,5 млрд. При этом Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $36,2 млрд - до $1 трлн 3,4 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($612,7 млрд), на четвертой строчке осталась Ирландия ($309,6 млрд), далее следует Люксембург ($294 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Каймановы острова, Швейцария, Бельгия, Франция и Бразилия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в апреле уменьшился на $158,3 млрд и составил $7 трлн 455,3 млрд, из которых бумаги на $3 трлн 950,5 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне введения антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - до $48,7 млрд с $96,1 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.

Россия США US Treasuries
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