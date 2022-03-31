Moody's отозвало рейтинги российских компаний и банков
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги всех российских компаний вслед за отзывом суверенных рейтингов России.
Причина отзыва в сообщении агентства указана как "собственные причины делового характера".
До этого Moody's отозвало рейтинги российских регионов.
Ранее Европейский союз ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.
В начале марта Moody's объявило о приостановке коммерческой деятельности в России.