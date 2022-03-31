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Moody's отозвало рейтинги российских компаний и банков

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги всех российских компаний вслед за отзывом суверенных рейтингов России.

Причина отзыва в сообщении агентства указана как "собственные причины делового характера".

До этого Moody's отозвало рейтинги российских регионов.

Ранее Европейский союз ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

В начале марта Moody's объявило о приостановке коммерческой деятельности в России.

Moody's
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