ФСБ смягчила свои требования к идентификации акционеров на онлайн-собраниях

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности смягчила свои требования к идентификации участников онлайн-собраний акционеров и согласна на применение неквалифицированной электронной цифровой подписи физлицами. Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с ходом работы над законопроектом.

Этот документ должен установить правила для дистанционного участия акционеров. Без этих правил компании не могут использовать онлайн-формат. Упоминание о последнем появилось в Гражданском кодексе РФ в июле 2021 года. Однако согласование корреспондирующих изменений в закон "Об акционерных обществах" затянулось из-за споров о способах идентификации участников онлайн-собраний.

Изначально Минэкономразвития было за простой вариант идентификации, предлагая оставить решение этого вопроса на усмотрение компаний. Однако осенью 2021 года ФСБ настояла, что идентификация должна происходить исключительно с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи (КЭП), и законопроект был исправлен.

Теперь документ вновь переписан и предусматривает, что идентификация участников дистанционных собраний может производиться как по биометрии, так и по двум видам усиленных подписей – квалифицированной и неквалифицированной, рассказал источник "Интерфакса".

Против жесткого регулирования выступает Банк России, который ранее апеллировал к положительному опыту использования простой электронной подписи в других случаях, например при идентификации клиентов банков с помощью различных каналов связи и специальных приложений. Регулятор предупреждал, что миноритарные акционеры будут отказываться от участия в онлайн-заседаниях, так как не захотят тратиться на КЭП (ее стоимость составляет около 1000-1500 рублей в год).

Эти сомнения разделяет и Экспертное управление президента РФ, знает источник "Интерфакса". По его словам, оно полагает, что избыточные требования приведут к дополнительным издержкам у физлиц-акционеров, а онлайн-заседания не будут пользоваться популярностью.