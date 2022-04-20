Bloomberg сообщил о готовности Италии отказаться платить за российский газ в рублях

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Италия не будет платить за российский газ в рублях, как того требует Москва, если Евросоюз сочтет это нарушением антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, правительство Италии ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Как сообщалось, предварительный анализ, проведенный юристами Европейской комиссии, показал, что новые условия оплаты нарушат санкции.

Кроме того, источники Bloomberg заявили, что Италия собирается объявить на этой неделе о новых энергетических сделках с Республикой Конго и Анголой.

Президент РФ 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Лидеры ряда стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях.