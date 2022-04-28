Минпромторг к лету согласует планы работы в России иностранных автоконцернов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Планы иностранных автоконцернов о работе в России должны проясниться к началу лета, сказал журналистам Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем, что в течение максимум мая месяца они придут к решению окончательному, и не позже июня месяца мы должны с ними прийти к общему знаменателю", - сказал он.

Комментируя ситуацию с производством и запасами автомобилей в России, министр отметил: "Стоки есть у Hyundai, Kia. На "Автоторе" производство сохраняется - они производят, просто оно сократилось. Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает".

Многие иностранные автоконцерны после 24 февраля заявили о приостановке локального производства в России и прекращении импорта в страну. Некоторые из них ссылались на перебои в цепочках поставок. Между тем, официально уход из России никто из крупнейших игроков пока не оформил.

Производство легковых автомобилей по состоянию на апрель работало лишь примерно на трети существующих автозаводов. По данным Росстата, выпуск легковых машин в марте на фоне масштабных приостановок производств рухнул на 72,1%, до 40,9 тысячи машин, что стало рекордной просадкой с апреля 2020 года, когда из-за антиковидных локдаунов выпуск обвалился на 79,2%, до 30 тысяч штук.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок легковых автомобилей и LCV в России в марте рухнул на 62,9% (до 55,13 тысячи шт.), в I квартале - на 28,4% (до 277 332 штук).

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в середине апреля заявлял, что ассоциация ожидает сокращения российского авторынка в 2022 году минимум вдвое. "Думаю, что ясность с поставками (автокомпонентов - ИФ) будет в ближайший квартал. То есть, я не ожидаю существенного улучшения ситуации в течение второго квартала. Второй квартал - это будет период преодоления всех вопросов, которые есть. И если у нас будет положительный сценарий, мы начнем производить, то рынок в этом году может составить где-то 0,8-0,85 (млн легковых автомобилей и LCV - ИФ). По сути, это падение где-то на те самые 50%", - говорил Калицев.