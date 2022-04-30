Что случилось этой ночью: суббота, 30 апреля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минфин США одобрит выплату по евробондам РФ в долларах за счет внутренних резервов. По данным источника Bloomberg, ведомство разрешит платежному агенту сделать перевод по двум выпускам российских суверенных евробондов РФ.

- "НОВАТЭК" обеспечил поставку газа в Польшу через госкомпании. Novatek Green Energy, польская "дочка" компании, предприняла все необходимые шаги, чтобы государственные PGNiG и PSG могли быстро и эффективно восстановить газоснабжение жителей 10 коммун.

- Лавров заявил о затягивании Молдавии в НАТО. Министр выразил сомнение, в том, что "это добавило бы безопасности Молдавии". "Они должны беспокоиться о своем собственном будущем", - сказал Лавров.

- Пентагон заявил о тренировке украинских военных в Германии и других странах Европы. Представитель Минобороны США Джон Кирби отметил, что США не планируют проводить подобные мероприятия на территории Украины. По его словам, "на поддержку безопасности и вооруженных сил Украины с 2021 года США направили $4,3 млрд".

- Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на целевую орбиту. Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ стартовала 29 апреля в 22:56 мск. Спутник отделился от нее в 23:18 мск и в расчетное время был выведен на целевую орбиту.