Минфин США одобрит выплату по евробондам РФ в долларах за счет внутренних резервов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США разрешит платежному агенту перевод выплат по двум выпускам суверенных евробондов РФ, платежи по которым в валюте были осуществлены за счет внутренних резервов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американского ведомства.

Вынудить Россию использовать для валютных выплат внутренние источники, сокращая тем самым ее финансовые ресурсы, было ключевой целью ограничений, которые вводили США, отмечает агентство.

Ранее в пятницу российский Минфин сообщил, что осуществил выплаты по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте выпуска - долларах, они доведены до платежного агента - лондонского офиса Citibank.

Минфин расплатился в валюте по выпускам, выплаты по которым ранее собирался произвести в рублях.

До начала апреля, несмотря на опасения относительно невозможности проводить валютные выплаты по суверенным еврооблигациям на фоне заморозки части международных резервов РФ, Минфин не испытывал проблем с такими платежами. В марте министерство расплатилось в валюте сразу по нескольким выпускам долларовых евробондов, при этом министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что выплата в валюте возможна только за счет средств с замороженных счетов РФ.

Однако осуществить выплаты по еврооблигациям "Россия-2022" и "Россия-2042", приходившиеся на 4 апреля, таким способом РФ не удалось - Минфин США заблокировал эту возможность, заявив, что Россия должна использовать для выплат имеющуюся у нее валюту или оказаться в состоянии дефолта.

Минфин РФ на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, перечислив их НРД. Инвесторы из недружественных стран получат свои выплаты на счета типа "С", конвертировать с них средства в валюту можно будет только с разрешения российских властей и при условии восстановления доступа РФ к валютным счетам, отмечало министерство.

Международные рейтинговые агентства заявляли, что выплаты в рублях по валютному долгу будут означать для России дефолт. В частности, рейтинговое агентство S&P Global Ratings после сообщений о рублевых выплатах понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги РФ в иностранной валюте до уровня "SD" (выборочный дефолт).

У России есть льготный 30-дневный период, который заканчивается в начале мая, проведение выплат в долларах в этот срок снимет вопрос о дефолте по обязательствам. Теперь судьба платежей будет зависеть от платежного агента, который должен одобрить распределение средств среди инвесторов.

По информации Bloomberg, как минимум одна из ключевых расчетно-клиринговых организаций по состоянию на конец рабочего дня 29 апреля деньги для расчетов с инвесторами еще не получила.