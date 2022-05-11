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"АвтоВАЗ" повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников с 1 июня

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" с 1 июня проиндексирует тарифные ставки и оклады сотрудникам на 9%. Об этом сообщила первичная профсоюзная организация предприятия в одной из соцсетей.

"Сегодня, 11 мая, на заседании согласительной комиссии АО "АвтоВАЗ" принято положительное решение – о повышении тарифных ставок и окладов на 9% с 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о выплате сотрудникам единовременной премии в размере 3 тыс. рублей

Отмечается, что председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев предложил администрации завода распространить "опережающую индексацию" (ежегодная индексация тарифных ставок и окладов с 1 июля закреплена в коллективном договоре - ИФ) и на дочерние общества компании.

Сообщалось, что в настоящее время федеральные и региональные власти разрабатывают дополнительные меры по финансированию и организации временных рабочих мест для сотрудников "АвтоВАЗа" и его дочерних обществ с оплатой не менее одного минимального размера оплаты труда на период до трех месяцев в связи с простоями, вызванными перебоями в поставках автокомпонентов.

Численность персонала компании на конец 2020 года, согласно отчету "АвтоВАЗа", составляла 34 198 человек.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились – 68% на 32%. После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского автопроизводителя.

27 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о передаче французским автоконцерном Renault своей 68%-ной доли в капитале "АвтоВАЗа" в пользу НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет, доли в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" – в пользу Москвы.

АвтоВАЗ
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