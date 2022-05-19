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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Минтруда отмечает дефицит в кадрах у 40% работодателей в реальном секторе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Порядка 40% работодателей из реального сектора экономики нуждаются в квалифицированных работниках, при этом, по данным Росстата, в 2021 году только 24% выпускников пошли работать по специальности, сообщил замдиректора департамента занятости населения Минтруда Денис Шамгунов.

Он сообщил об этом на III Всероссийском форуме промышленного туризма в Перми.

"К окончанию обучения (другие выпускники - ИФ) поняли, что в свое время сделали неправильный выбор, а полученная профессия и та работа, на которую они могут трудоустроиться, им не интересны, и они поняли, что успеха какого-то они не добьются (...) Почти половина выпускников отметили сложность в трудоустройстве, потому что не учли при выборе профессии именно ее востребованность и, может быть, вовремя не изменили свой выбор", - добавил чиновник.

По его мнению, необходимо усилить профориентационную работу с молодежью, в том числе с помощью развития промышленного туризма, где у будущих специалистов будет возможность познакомиться с производством и разрушить сложившиеся стереотипы. Он также подчеркнул, что нынешние производства являются высокотехнологичными, а для работы на них нужны серьезные навыки и компетенции.

Минтруда Денис Шамгунов Росстат Пермь
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