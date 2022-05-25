Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:34

Совет директоров "Роснефти" сформулирует рекомендации по дивидендам 25 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 25 мая определится с рекомендациями по распределению прибыли за 2021 год и размеру дивиденда, сообщает компания.

ЭкономикаBP ищет покупателей на свои российские активы в Азии и на Ближнем ВостокеЧитать подробнее

Также планируется предварительно утвердить годовой отчет за прошедший год и решить вопрос о созыве годового общего собрания акционеров, утвердив его повестку.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность выплат два раза в год.

Как сообщалось, чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за II полугодие 2021 года в 501 млрд руб. позволяет рассчитывать на финальные дивиденды в 23,6 рубля на акцию. Суммарные дивиденды, с учетом выплаченных за первое полугодие в размере 18,03 рубля на акцию, могут составить 48,4 рубля на бумагу по сравнению с 33,41 рубля на бумагу в 2019 году, когда был зафиксирован предыдущий максимум.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 1 копейка.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В конце февраля ВР заявила, что продаст 19,75% акций "Роснефти".

Роснефть Роснефтегаз QH Oil Investments ВР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды

"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды

Норвежская Equinor передала "Роснефти" свои доли участия в четырех СП

Россия может ограничить экспорт красной икры из-за рисков ее дефицита

Россия может ограничить экспорт красной икры из-за рисков ее дефицита

РФ в отсутствие лицензии OFAC будет обслуживать долларовый долг в рублях

РФ в отсутствие лицензии OFAC будет обслуживать долларовый долг в рублях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });