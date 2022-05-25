Совет директоров "Роснефти" сформулирует рекомендации по дивидендам 25 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 25 мая определится с рекомендациями по распределению прибыли за 2021 год и размеру дивиденда, сообщает компания.

Также планируется предварительно утвердить годовой отчет за прошедший год и решить вопрос о созыве годового общего собрания акционеров, утвердив его повестку.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность выплат два раза в год.

Как сообщалось, чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за II полугодие 2021 года в 501 млрд руб. позволяет рассчитывать на финальные дивиденды в 23,6 рубля на акцию. Суммарные дивиденды, с учетом выплаченных за первое полугодие в размере 18,03 рубля на акцию, могут составить 48,4 рубля на бумагу по сравнению с 33,41 рубля на бумагу в 2019 году, когда был зафиксирован предыдущий максимум.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 1 копейка.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В конце февраля ВР заявила, что продаст 19,75% акций "Роснефти".