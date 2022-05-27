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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

РФ к концу июня подготовит механизм расчетов с инвесторами без лицензии от США

РФ к концу июня подготовит механизм расчетов с инвесторами без лицензии от США
Антон Силуанов
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия к 23-24 июня, когда по графику ей предстоит перечислить очередные купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии американских властей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Лицензия истекла 25 мая, OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) не стал ее продлевать. До сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро.

Однако после истечения срока действия лицензии OFAC осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Выплаты по валютным евробондам России, приходившиеся на 27 мая (купонные платежи по еврооблигациям "Россия-2026" и "Россия-2036" в долларах и евро), Минфин произвел в адрес НРД, платежного агента по этим выпускам, заранее, еще до истечения лицензии OFAC.

На 23 июня приходятся платежи сразу по двум долларовым выпускам - "Россия-2027" и "Россия-2047", на 24 июня - еще по одному долларовому выпуску - "Россия-2028".

Силуанов напомнил, что в последние годы Минфин предусматривал в условиях выпуска суверенных евробондов опцию выплаты в рублях. "Но заимствования, которые были произведены в прошлые годы, не содержали такой нормы. Поэтому мы будем дополнять, по сути дела, эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту. Такие предложения мы сейчас готовим в правительстве. И, я думаю, что до следующей выплаты, а она произойдет в конце июня текущего года, такой механизм будет подготовлен", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"Мы в данном случае будем взаимодействовать не с руководством западных стран, а с инвесторами. Для нас это взаимодействие самое главное", - отметил министр.

Для обслуживания обязательств в евро технических препятствий нет, сказал он. "Европейцы не принимали таких экзотических решений (как Минфин США - ИФ). Поэтому, если мы осуществляли заимствование в еврооблигациях в валюте евро, мы будем также выполнять добросовестно обязательства перед всеми держателями нашего долга, будь то россияне, будь то иностранные инвесторы. Для нас в данном случае нет никакой разницы, поскольку инвесторы дали нам в долг", - заявил Силуанов.

Российские держатели евробондов Минфина, получая выплаты по ним в рублях, будут, как и иностранные инвесторы, "иметь возможности, естественно, конвертации в любые иностранные валюты", подчеркнул министр.

На вопрос о том, не возникало ли у Минфина мыслей о прекращении обслуживания внешнего долга в условиях санкций, Силуанов вновь ответил, что Россия "поддерживает статус надежного заемщика" и будет делать все, чтобы выполнять свои обязательства.

Антон Силуанов Минфин США
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