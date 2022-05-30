В Кремле заявили об отсутствии объективных причин для дефолта России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Объективных причин для дефолта РФ в нынешней ситуации нет, Россия готова платить по своим обязательствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить - будь то в рублях, или будь то по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на просьбу высказать свое мнение, согласятся ли западные держатели евробондов на новую схему оплаты, схожую с установленной Россией системой оплаты за газ, или предпочтут объявить дефолт по истечении льготного периода.

Песков отметил, что российский Минфин будет осуществлять контакты по данному вопросу. "Все будет зависеть от этих контактов", - сказал Песков.

Также он отметил, что в расчетах с иностранными держателями еврооблигаций РФ можно использовать систему оплаты за газ. Она оказалась удобной для сторон, добавил пресс-секретарь президента РФ.

"В целом практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее только в обратной последовательности. Но по деталям, пожалуйста, в Минфин", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Для этого иностранным инвесторам нужно будет открыть валютные и рублевые счета в российском банке, сообщила в воскресенье газета "Ведомости".

Следующие выплаты по долларовым евробондам России предстоят 23-24 июня. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее не будет. Минфин России отмечал, что Россия в отсутствие лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях. Накануне Bloomberg сообщил, что инвесторы не получили платежи по двум выпускам евробондов "Россия-2026" и "Россия-2036" в долларах и евро. Выплаты по ним приходились на 27 мая.