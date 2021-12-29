Астраханский губернатор назвал причиной пожара в больнице изношенность оборудования

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в ковид-больнице в Астрахани произошел из-за короткого замыкания, которое стало следствием изношенности материальной базы больниц региона, заявил губернатор Игорь Бабушкин на прямой линии с жителями области.

"По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания системы светильников. Бокс был оборудован аппаратом ИВЛ, кислород подавался постоянно, произошло моментальное возгорание, к сожалению, спасти жизни больных не удалось. Прежде всего, это следствие изношенности материальной базы, которой обладают наши медучреждения", - сказал он.

По его словам, власти региона работают над модернизацией больниц. Из бюджета было выделено 450 млн рублей, построены 28 новых фельдшерско-акушерских пункта, завершено строительство перинатального центра.

"В следующем году закупим для него оборудование на 500 млн рублей. Ведем переговоры с Минздравом о строительстве хирургического корпуса областной детской больницы", - рассказал глава региона.

Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги случился утром 24 декабря. Погибли пациентки 69 и 79 лет. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.